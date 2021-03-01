رابط وظائف الحرس الوطني وشروط القبول لمختلف الوظائف

ننشر لكم رابط وظائف الحرس الوطني والتي تم إعلانها من خلال وزارة الحرس الوطني ويستمر التقديم لها لمدة خمسة أيام، وتعد الوظائف الشاغرة متوفرة على بند التشغيل والصيانة، وأعلنت في الوقت ذاته وزارة الحرس الوطني عن شروط التقديم وموعد التقديم والذي بدأ الأحد 16/7/1442 هجريا وينتهي مع نهاية دوام الخميس 20/7/1442 هجريا.

وظائف وزارة الحرس الوطني المعلن عنها

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن مجموعة من الوظائف المختلفة في قسم التشغيل والصيانة والتي ننقلها لكم بالتفصيل للرجال والنساء معا أو للرجال فقط.

مهندس مدني حاصل على بكالوريو هندسة مدنية وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال للرجال والسيدات.

فني إلكترونيات حاصل على دبلوم قسم صناعة وتحكم وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال من الرجال.

مشرف سلامة وصحة مهنية وحاصل على دبلوم قسم سلامة وصحة مهنية وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال من الرجال.

مأمور مستودع وحاصل على دبلوم قسم إدارة مستودعات خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال من الرجال.

عامل حاصل على الشهادة الإبتدائية من الرجال.

عامل حاصل على الشهادة الإبتدائية من الرجال.

رابط التقديم في وظائف الحرس الوطني

نشرت وزارة الحرس الوطني رابط للتقديم في الوظائف محددا خلاله الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة للتعيين مع الإلتزام بتقديم رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والإقرار بصحة كافة الشروط علما بأن أي مخالفة للطلب سيتم استبعاد الطلب

ويمكن التقديم على وظائف الحرس الوطني بإستخدام هذا النموذج

الشروط المطلوبة لوظائف الحرس الوطني

حددت وزارة الحرس الوطني عددا من الشروط المطلوبة من أجل وظائف الحرس الوطني وننشر أبرز تلك الشروط وهي.

أن يكون المتقدم لوظائف الحرس الوطني سعودي الجنسية.

أن لا يقل العمر عن 18 عام وأن لا يزيد عن 40 عام.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقا طبيا وأن يجتاز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في أي من القضايا المخلة بالشرف والأمانة

أن لا يكون محالا للتقاعد أو أي جهة حكومية.

أن يلتزم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها وأن لا يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

أن تكون الخبرات السابقة له في القطاع الخاص مطابقة لطبيعة عمل الوظيفة وأن يحمل شهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحا بداية ونهاية الخدمة وإقرار كامل من التأمينات بمدة الخبرة بالكامل.

أكدت وزارة الحرس الوطني أن الوزارة ستقوم بإستبعاد أن طلب للتوظيف حال عدم تحديد الوظيفة المتقدم لها وكذلك يمنع التقدم لأكثر من وظيفة.

يجب أن يكون مسجلا في برنامج ساعد وذلك للباحثين عن العمل وذلك لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

يذكر ان التقديم في وظائف الحرس الوطني تستمر لمدة خمسة أيام، هذا وتوجد فرصة كبيرة لقبول عدد كبير في وزارة الحرس الوطني مع الإلتزام الكامل بكافة الشروط الواردة.