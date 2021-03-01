شركة بريجو للأغذية تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بريجو للأغذية “9 عمارات العبور – صلاح سالم – أعلي البنك الأهلي – الدور العاشر” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورا، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة وطرق التقديم على مصر فايف. وظائف شركة بريجو للأغذية مطلوب عدد 200 عضو فريق، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 20 شيف شواية، ويشترط إجادة القراءة والكتابة وخبرة، وان لا يزيد السن عن 32 سنة. مطلوب عدد 50 عامل مخازن، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن ابتدائية. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 20 شيف جزارة، ويشترط خبرة في مجال العمل، وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 36 سنة. مطلوب عدد 10 سائق درجة أولي – ثانية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 42 سنة. وظائف آخري: شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف بريجو للأغذية يشترط خبرة في مجال العمل وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية ووجبات و أجازات رسمية ودورات تدريبية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من زهراء مدينة نصر إلى المصنع، والراتب حسب المقابلة، وللراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01008660311 – 01068872881

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