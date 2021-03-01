وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بمحافظة تبوك السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت إدارة مشروع نيوم بمحافظة تبوك السعودية، عن توفير وظائف شاغرة، للرجال والنساء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتورة، وفقا للوظيفة وتوفير الشروط لديهم وسيتم العمل داخل مقر شركة مشروع نيوم بمحافظة تبوك . التقديم على وظائف مشروع نيوم يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف NEOM Grow الوثائق المطلوبة عند التقديم في وظائف مشروع نيوم 1- صورة المؤهل الدراسي 2- صورة من التسجيل الأكاديمي ( كشف الدراجات ) 3- السيرة الذاتية تفاصيل الوظائف المتاحة للمشروع مدير الإنتاج ويجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير وفقا لهذه التخصصات ( التسويق – إدارة الأعمال – التجارة الإلكترونية ) أو أي مجال ذي صفة.

مدير الترميم والتأهيل للمباني أو القطع الأثرية ويتطلب لحصوله على الوظيفة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في مجالات ( علم الآثار – الترميم – الهندسة بالإضافة أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الترميم و 5 في مجال إدارة المشروعات .

مدير مشروعات أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في تلك التخصصات ( علوم الكمبيوتر – التسويق – إدارة الأعمال ) أو أي تخصص مشابه، بشرط توافر خبرة 10 سنوات أو اكثر . لا يعتبر مشروع نيوم من أكبر المشروعات السياحية في المملكة العربية السعودية بل في منطقة الشرق الأوسط، وهو يقع شمال غرب السعودية، في محافظة تبوك، على ساحل البحر الأحمر، وتم تنفيذه على مساحة 62.500 كيلو متر مربع ويضم أراضي من مصر والأردن، لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويقلل الاعتماد على النقط، بالإضافة إلى تنوع مصادرها الاقتصادية.

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