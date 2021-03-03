 وظائف خالية بمجموعة مصر الحجاز العاشر من رمضان لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - مجموعة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان كبرى الشركات المصنعة لقطاعات UPVC وفقا للمواصفات الأوربية، تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، براتب يبدأ من 2000 جنيه، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف مجموعة مصر الحجاز لجميع المؤهلات

مطلوب عدد 2 كيميائي، و يشترط بكالوريوس علوم. مطلوب مهندس زراعي، بكالوريوس زراعة. مطلوب عدد 20 فني نسيج، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 5 فني سحب، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 3 فنيين صيانة ميكانيكية، يشترط مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 3 فنيين صيانة كهربائية، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج. مطلوب نجارين. مطلوب سباكين. مطلوب عدد 2 عامل زراعي. مطلوب عدد 10 عمال، مقيمين بالعشار من رمضان. استيفاء نسبة الـ 5% لذوى الهمم.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف مجموعة مصر الحجاز

يشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات الشرقية و الإسماعيلية و القاهرة، براتب يبدأ من 2000 جنية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى التواصل مع مجموع مصر الحجاز من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01068848802 – 01009994799