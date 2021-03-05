نتيجة وظائف وزارة الحرس الوطني بالسعودية للتشغيل والصيانة بجميع المسميات 1442

نتيجة وظائف وزارة الحرس الوطني بالسعودية بند التشغيل والصيانة: هي من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني السعودي منذ أيام، وكان باب التسجيل مفتوح من يوم الأحد 28/2/2021، إلى يوم الخميس 4/3/2021، ووظيفة التشغيل والصيانة تشتمل على كذا مسمى وظيفي: وظيفة فني الكترونيات ووظيفة مهندس مدني، ووظيفة مشرف سلامة وصحة مهنية، ووظيفة ومأمور مستودع، ووظيفة عامل.

نتيجة وظائف وزارة الحرس الوطني بالسعودية التشغيل والصيانة مهندس مدني 1442

من مؤشرات نتيجة وظائف ومسابقات وزارة الحرس الوطني بالسعودية أن التسجيل على الموقع الالكتروني الذي تتيحة الوزارة لا يعني أن الشخص المتقدم للوظيفة مقبول نهائياً، وإن استعلم عن نتيجته وتم قبوله مبدئياً فذلك أيضاً لا يُعني أنه تم قبوله نهائياً، حيث تحدد الوزارة بعد الاستعلام عن نتيجة وظائف الحرس الوطني موعد مقابلات شخصية للمقبولين مبدأياً بالوظائف لابد أن يجتازها، كما تشترط المملكة العربية السعودية في بعض من الوظائف التي تعلن عنها عدم ذهاب المُرافق او اصطحابه مع المتقدم في المقابلات الشخصية، وذلك نظراً لانتشار الوباء في هذه الفترة، ومحافظةً على الإجراءات الاحترازية بالمملكة لسلامة الأشخاص.

رابط الاستعلام عن وظائف الحرس الوطني بالسعودية لمسميات تشغيل وصيانة مهندس مدني وفني الكترونيات 1442

رابط الاستعلام عن وظيفة وزارة الحرس الوطني أحياناً يكون هو نفس رابط التقديم على الوظائف المتاحة بعد غلق التسجيل، ولذلك في كل موقع يكون هناك قسم للوظائف المتاحة، ومن خلاله يستطيع المتقدم أن يسجل للوظيفة أو يستعلم من الرابط بعد غلق التسجيل، وفور ظهور النتيجة يكون الرابط متاح للاستعلام عن النتيجة، ويستطيع أن يدخل على الرابط ويكتب ما يُطلب منه من بيانات دخول للاستعلام، ولمعرفة نتيجة وظائف الحرس الوطني فور ظهورها يمكنك الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني بالسعودية https://www.sang.gov.sa/Pages/Default.aspx، والدخول على صفحة الوظائف.

أو يمكنك الدخول مباشرةً على رابط التقديم والاستعلام عن الوظائف بوزارة الحرس الوطني من هذا الرابط https://job.sang.gov.sa/civilian/Credentials.aspx

جنسية المتقدم سعودية.

عمره لا يقل عن 18 عام، ولا يتجاوز عمره ال 40 عام.

المقابلات الشخصية لابد من اجتيازها للقبول بالوظائف.

اجتياز الكشف الطبي، مع لياقته الطبية للوظائف.

أن يكون المتقدم أخلاقه حسنة وسيرته محمودة، وأن لا يكون عليه أحكام أخرى تخل بالشرف والأمانة.

لا يكون محالاً على التقاعد أياً كانت الجهة الحكومية.

أن يمارس الوظيفة فعلياً بمهامها، حيث أنه لن يتم تكليفه بأي مهام أخرى إدارية.

خبرات المتقدم الحاصل عليها من القطاع الخاص لابد أن تتضمن الآتي الآتي:

الخبرة تكون في نفس طبيعة العمل للوظيفة. التصديق على شهادة الخبرة من جهة العمل. موضحاً بشهادة الخبرة مسمى الوظيفة التي عمل بها. مكتوب بشهادة الخبرة بداية ونهاية العمل بالوظيفة السابقة. الشهادة موثقة ببيان الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية. إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة كاملة.

من شروط الوظيفة أنه أثناء تقديمك لابد من تحديد الوظيفة وإذا تم رفضك عند الاستعلام فيكون السبب هو عدم تحديدك للوظيفة وسيتم استبعادك.

وسيتم استبعاد أيضاً أذا قمت بتحديد أكثر من وظيفة أثناء التقديم.

تشترط الوظيفة فيمن هم يحملون مؤهل الثانوية فما دونها أن يكونوا مسجلين في برنامج ساعد للباحثين عن العمل.

شروط وظائف وزارة الحرس الوطني المعلن عنها سابقاً 1442خبرات وتخصصات وظائف وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية التشغيل والصيانة 1442

الخبرة في وظيفة مهندي مدني، ووظيفة فني الكترونيات ووظيفة مشرف سلامة وصحة مهنية ووظيفة مأمور مستودع تحتاج إلى خبرة سنتين في نفس المجال، ووظيفة عامل لا يشترط بها أي خبرات للعمل.

تخصصات الوظائف:

مهندس مدني يكون تخصص بكالوريوس هندسة مدنية (رجال ونساء). فني الكترونيات يكون تخصص دبلوم صناعة وتحكم (رجال فقط). مشرف سلامة يكون تخصص دبلوم سلامة وصحة مهنية (رجال فقط). مأمور مستودع يكون تخصص دبلوم إدارة مستودعات (رجال فقط). عامل يكون حاصل على الشهادة الابتدائية (رجال فقط).