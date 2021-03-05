وظائف للمهندسين من جريدة الأهرام الجمعة 5/3/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت اليوم جريدة الأهرام الجمعة في عددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم 5 مارس 2021، وظائف خالية للمهندسين ومن أهم فرص العمل التي تم نشرها وظائف للمهندسين في العدبد من التخصصات الهندسية، وذلك للعمل في كبرى الشركات والتقديم لشغب هذه الوظائف عن طريق الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني المنشور في الإعلانات التالية. وظائف جريدة الاهرام الجمعة للمهندسين بتاريخ 5/3/2021 شركة مقاولات تطلب للتعييم مهندس لادارة ورش تصنيع ذاتي أبواب وشبابيك.

شركة مقاولات تطلب مهندس كهرباء – مهندسو ميكانيكا – مهندسو مكتب فني.

وظائف كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وظائف للمهندسين من اهرام الجمعة 15/2/2021 مطلوب مهندسة تصميم لشركة استشارات هندسية.

مطلوب مهندس ميكانيكا. وظائف للمهندسين في شركة مقاولات بتاريخ 8/1/2021 شركة رائدة في مجال المقاولات تطلب: مهندس مدير مشروعات.

مهندس مكتب فني.

مهندس تنفيذ.

مهندس مبيعات. وظائف للمهندسين بتاريخ 15/12/2020 شركة كبرى تعمل في مجال المنتجات الخشبية تطلب للتعيين بمرتبات مجزية: مهندسي إنتاج.

مهندسي صيانة ميكانيكية ماكينات.

مهندسي تشغيل ماكينات.

مهندسين مدنى ب جريده الاهرام الجمعه ٨ مايو. ترسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني. وظائف في شركة كبرى للصناعات الخشبية شركة كبرى للصناعات الخشبية تطلب الوظائف التالية نظرا للتوسعات الحالية بمصانعها ب 6 اكتوبر: مهندس مكتب فني.

مهندس انتاج.

مهندس تركيبات.

مهندس تشغيل.

وظائف مهندسين كهرباء. وظائف للمهندسين تخصص كهرباء وميكانيكا في شركة مقاولات كبرى. وظائف الأهرام الجمعة 13/3/2020 كاملة وبالتخصص. وظائف الحكومة المصرية من هنا.

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