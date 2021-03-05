رابط تقديم الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء عبر موقع job.sang.gov.sa

ننشر رابط تقديم الحرس الوطني 1442 بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة لديها للتعيين على بند التشغيل والصيانة، وقد أعلن الحرس الوطني عن الوظائف والمؤهل والتخصص المطلوب للتقديم على الوظائف المعلن عنها، كما أوضحت أيضاً الخبرات المناسبة وما إذا كانت وظائف خاصة بالرجال فقط أم خاصة بالرجال والنساء، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط تسجيل الحرس الوطني الرسمي، والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وزارة الحرس الوطني بالسعودية 1442.

تقديم الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لتعيين المتوفر لديهم شروط القبول بالوظيفة وفق التخصص المناسب والمؤهل الحاصل عليه، ويمكنكم التعرف على (الوظائف الشاغرة – المؤهل المطلوب – التخصص المناسب – الخبرات المطلوبة – الجنس سواء للرجال أم للنساء) من خلال الجدول التالي:

م الوظائف الشاغرة

المؤهل المطلوب

التخصص الخبرات الجنس 1 مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال – نساء 2 فني إلكترونيات دبلوم صناعة وتحكم خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 3 مشرف سلامة وصحة مهنية دبلوم سلامة وصحة مهنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 4 مأمور مستودع دبلوم إدارة مستودعات خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 5 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال 6 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال

موعد فتح باب القبول في وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442، حيث سيتم البدء في استقبال طلبات التقديم لمن تتوافر لديهم الشروط الخاصة بالقبول وفقاً للمواعيد التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 16 رجب 1442هـ.

ينتهي التقديم مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ 20 رجب 1442هـ في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي عن طريق اتباع رابط موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني (job.sang.gov.sa) في المواعيد المحددة رسمياً من جانب القطاع والموضحة من خلال النقاط السابقة.