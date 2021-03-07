انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة للشباب للعمل بالقطاع الخاص، حيث نشرت من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر مارس 2021، عن الآف الوظائف وفرص العمل المتاحة لجميع المؤهلات، وذلك بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، وأعلنت الوزارة للراغبين في شغل الوظائف التقدم خلال شهر مارس 2021، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المتاحة على مصر فايف.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مارس 2021

تعلن شركة ميلكومك ايجيبت للمصاعد والسلالم ” 20 شارع بن الوليد – الدقي – أمام بوابة 10 نادى الصيد ” عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 20 مساعد فني مصاعد، مؤهلات فوق متوسطة – متوسط صناعي، براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 10 سائقين درجة ثانية، براتب 3550 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

وللراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01116669852 – 33361373

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي – بيتي – فرع أبو رواش، يعلن عن رغبته لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

مطلوب عدد 40 مندوب مبيعات، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 40 سائق درجة أولي – ثانية – ثالثة، مؤهلات متوسطة.

ويشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية، كما توفر وسائل مواصلات داخل القاهرة والجيزة، براتب يبدأ من 1700 جنية، بالإضافة إلى 2900 جنية عمولة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01011182085

تعلن شركة السويس للبولستر ” عتاقة – المنطقة الصناعية بالسويس” عن فتح باب التعيين لشغل عدد 5 فني إنتاج، مؤهلات متوسطة صناعي، براتب 3000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 0623221886

وظائف آخري:

تعلن شركة دايس للملابس الجاهزة ” 67 طريق مصر إسكندرية الزراعي” عن حاجته إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة:-

مطلوب عدد 5 مشرفة جودة، مؤهل عالي براتب 1500 جنية. مطلوب عدد 105 عامل سنجر و اورلية و اوفر، من الجنسين، مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2100 إلى 2400 جنية. مطلوب عدد 10 عامل تعبئة مؤهلات متوسطة براتب 1250 جنية.

ويشترط للجميع أن لا يقل السن عن 22 سنة، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01023338786

شركة سيليكون ايجيبت تكنولوجيز ” 16 شارع كورنيش النيل برج الحريري بنها الجديدة” تعلن عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد 2 مهندس حاسب بكالوريوس هندسة اتصالات أو كهرباء براتب 5000 جنية. مطلوب مبرمج. مطلوب أخصائي جودة برمجيات.

ويشترط بكالوريوس حاسبات ومعلومات، حديثي التخرج، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة بالأرقام التالية: 0133237293