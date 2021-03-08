الوسيط الاسكندرية 8/3/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الوسيط الاسكندرية اليوم 8 مارس 2021 والعديد من الوظائف الخالية في العديد من المجالات المختلفة، وفرص عمل في شركة كبرى بالاسكندرية، وأفراد أمن لشركة صناعية كبرى، ومطلوب انسات حاصلات على بكالوريوس تجارة، ومطلوب مهندس مدني للعمل في شركة رخام، ووظائف خالية في مصنع مستر بيكر، ومطلوب عاملات لمصنع غزل ونسيج، ومطلوب ممرضات للعمل في مركز طبي للعيون.
الوسيط الاسكندرية pdf 8/3/2021
الوسيط الاسكندرية وظائف في جميع التخصصات ومنها:
- مطلوب سائقين للعمل في مصنع حلويات ومخبوزات في الشيخ زايد.
- مطلوب بائعات لمحل مفروشات في سان استيفانو.
- مطلوب محاسبين لشركة مساهمة كبرى خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- وظائف شركة متجري للتجارة والتوزيع.
- مطلوب فني تركيبات كاميرات مراقبة.
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