وظائف

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021

0 نشر
أحمد العبد 0 تبليغ

  • 1/24
  • 2/24
  • 3/24
  • 4/24
  • 5/24
  • 6/24
  • 7/24
  • 8/24
  • 9/24
  • 10/24
  • 11/24
  • 12/24
  • 13/24
  • 14/24
  • 15/24
  • 16/24
  • 17/24
  • 18/24
  • 19/24
  • 20/24
  • 21/24
  • 22/24
  • 23/24
  • 24/24

انت الان تتابع تفاصيل خبر الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الوسيط الاسكندرية اليوم 8 مارس 2021 والعديد من الوظائف الخالية في العديد من المجالات المختلفة، وفرص عمل في شركة كبرى بالاسكندرية، وأفراد أمن لشركة صناعية كبرى، ومطلوب انسات حاصلات على بكالوريوس تجارة، ومطلوب مهندس مدني للعمل في شركة رخام، ووظائف خالية في مصنع مستر بيكر، ومطلوب عاملات لمصنع غزل ونسيج، ومطلوب ممرضات للعمل في مركز طبي للعيون.

الوسيط الاسكندرية pdf 8/3/2021

الوسيط الاسكندرية وظائف في جميع التخصصات ومنها:

  • مطلوب سائقين للعمل في مصنع حلويات ومخبوزات في الشيخ زايد.
  • مطلوب بائعات لمحل مفروشات في سان استيفانو.
  • مطلوب محاسبين لشركة مساهمة كبرى خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
  • وظائف شركة متجري للتجارة والتوزيع.
  • مطلوب فني تركيبات كاميرات مراقبة.

وظائف الوسيط اليوم 8/3/2021 نسخة الاسكندرية

 

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 1

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 2

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 3

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 4

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 5

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 6

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 7

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 8

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 9

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 10

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 11

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 12

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 13

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 14

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 15

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 16

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 17

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 18

وظائف جريدة الوسيط الاسكندرية

وظائف جريدة الوسيط الاسكندرية

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 19

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 20

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 21

الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوسيط الاسكندرية 8/3/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا