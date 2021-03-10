انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة لولو ماركت تعلن عن مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والطلبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن لولو ماركت “التجمع الأول بجوار أكاديمية الشرطة – مول تاون بلازا” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة والطلبة، للعمل فورا بفروع لولو ماركت، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة لولو ماركت

مطلوب عدد 30 كاشير مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 10 مراقب كاميرات، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 10 أفراد امن، و يشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 30 شيف ” خبز بلدي وإفرنجي وحلواني غربي” خبرة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة. مطلوب عدد 5 بائع إلكترونيات خبرة، جميع المؤهلات. مطلوب عدد 145 بائع أقسام ” بقالة وتجميل ومجمدات ومخبوزات وخضار وفاكهة و مأكولات ساخنة ومفروشات وأدوات منزلية والألعاب والأدوات الرياضية والملابس” جميع المؤهلات والطلبة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة لجميع الوظائف، وان لا يزيد السن عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الشيف، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية وأرباح سنوية ومكافئات اعياد والعمل 9 ساعات، وتقبل جميع المؤهلات والطلبة، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المعلنة يرجى ملئ استمارة الوظائف من خلال الرابط التالى” وظائف لولو هايبر ماركت” أو من خلال الاتصال بالشركة علىالأرقام التالية: 01102388877