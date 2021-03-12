إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/3/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم جريدة الوسيط الأسبوعية في عددها اليوم الجمعة 12 مارس 2021 عدد جديد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسطة بالإضافة إلى بدون مؤهلات، حيث نستمر في عرض احدث الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع والمعلنة بكبرى الصحف العربية والمصرية، ونتابع الآن على مصر فايف، عرض وظائف جريدة وسيط مصر pdf اليوم الجمعة 12/3/2021.

تواصل جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12 مارس 2021 عرض جديد الوظائف الخالية بكبرى الشركات والمصانع لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب وللباحثين عن عمل، حيث اشتملت على وظائف فنيين وعمال وسائقين ومحامين ومهندسين وسكرتارية وشيفات ومحاسبين ووظائف إدارية وحرفيين و ووظائف للطلبة وللسيدات ورسامين اوتوكاد وموظفين استقبال وغيرها من الوظائف المتاحة لجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض بعض الوظائف الشاغرة والمعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/3/2021

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وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/3/2021

فرص عمل بشركة رسم خرائط بالمنطقة الحرة بمدينة نصر. مطلوب فنيين للعمل فورا بمركز خدمة سيارات بالقاهرة. فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال التطوير العقاري. وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى بالمقطم. مطلوب اصطاف لشركة مطاعم كبرى. وظائف خالية بمصنع مستر بيكر والتعيين فورا. وظائف خالية بشركة كبرى للعمل بالعاصمة الإدارية.

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