التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء حيث بلغ عددها أربعة وأربعون وظيفة ودعت الراغبين في شغل تلك الوظائف من الحاصلين على الدرجات العلمية المطلوبة إلى التقديم حيث سيتم التقديم عليها من خلال رابط منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني كما أعلنت الوزارة وذكرت أن التقديم لشغل تلك الوظائف سوف يكون بدءاً من يوم الرابع من شهر شعبان للعام الهجري 1442.

شروط التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للحصول على أحد الوظائف المطلوبة ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية المناسبة في التخصصات المطلوبة. سوف يتم التقديم على تلك الوظائف في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني لذلك يتوجب على المتقدم أن يكون مسجل بجدارة للتوظيف.

خطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سوف يتم استقبال طلبات التوظيف من خلال منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم اولاً الدخول إلى موقع جدارة.

بعد ذلك يتم كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة مع مراجعتها وذلك للتأكد من صحتها.

من الوظيفة المطلوبة قم بالضغط على زر إضافة.

بعد ذلك يتوجب عليك إضافة الوظيفة التي ترغب بالإلتحاق بها.

قم بالموافقة على إقرار التعهد.

أخيراً قم بالضغط على حفظ.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنه سوف يتم بدء استقبال الطلبات من خلال منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني وذلك بدءاً من الرابع من شهر شعبان الجاري ويستمر التقديم حتي يوم العاشر من نفس الشهر.