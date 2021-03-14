وظائف خالية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية احدي الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية بالشركة لجميع المؤهلات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف على النحو التالي:-

وظائف الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

مطلوب عدد 45 مهندس ثالث اتصالات، ويشترط أن لا يقل التقدير العام عن جيد ويجيد اللغة الانجليزية. مطلوب عدد 6 مهندس حاسبات، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في مجال التخصص، ويجيد اللغة الانجليزية. مطلوب عدد 8 مهندس كهرباء، بكالوريوس هندسة في مجال التخصص ولا يقل التقدير العام عم جيد. مطلوب عدد 8 مهندسين ميكانيكا، إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الألى. مطلوب عدد 8 مهندسين تكييف، يجيد اللغة الانجليزية. مطلوب عدد 2 مهندس مدني/ عمارة. مطلوب عدد 6 فني رابع كهرباء، دبلوم فني صناعي أو إعداد فنيين صناعيين في مجال التخصص. مطلوب عدد 9 فنيين ميكانيكا، دبلوم فني صناعي. مطلوب عدد 3 فنيين تكييف، لا يقل المؤهل عن دبلوم فني صناعي في مجال التخصص. مطلوب عدد 2 فنيين دبلوم فني صناعي.

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الشروط المطلوبة:-

يشترط أن يكون التقدم للذكور فقط نظرا لطبيعة العمل. يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. أن يكون المتقدم مصري الجنسية. أن يقبل العمل بمواقع الشركة بالمطارات والمواقع الخارجية. أن يجتاز الاختبارات اللازمة والمقابلات الشخصية. أداء الخدمة العسكرية أو معافى منها . أن يكون المتقدم مقيدا بالنقابة بالنسبة لوظائف المهندسين. يشترط وجود خبرة سابقة في مجال العمل.

المستندات المطلوبة:-

نموذج التقدم للوظائف من خلال موقع الشركة ” nansceg.net”. صورة من الشهادات والمؤهلات الدراسية. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. صورة شهادة الميلاد. شهادة خبرة. شهادة الموقف من التجنيد. صورة شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للمهندسين.

طرق التقدم لوظائف الشركة الوطنية لخدمات الملاحة

للراغبين يرجى طباعة نموذج التقدم للوظائف من خلل موقع الشركة الإلكتروني، وإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد ومسجل بعلم الوصول، وذلك على عنوان الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالمبنى الإداري طريق قرية البضائع – مطار القاهرة، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان.