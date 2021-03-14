حقيقة تقديم الأمن العام 1442 وفتح باب القبول عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa السعودي

ننشر حقيقة الإعلان عن فتح باب تقديم الأمن العام 1442 بعد أن انتشرت شائعة فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام السعودي على رتبة جندي عبر منصات واتساب وسناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 29 رجب 1442هـ وحتى يوم الخميس بتاريخ 5 شعبان 1442هـ، وهذا ما دفع العديد المواطنين المترقبين للإعلان الوظيفي الخاص بقطاع مديرية الأمن العام للاستفسار عن متى يفتح التسجيل في الأمن العام 1442، لذلك قمنا بتوفير الإجابة على التساؤل الذي يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض كافة الوظائف العسكرية المتاحة عبر منصة أبشر التوظيف الإلكترونية ونتائج القبول، كما نرفق رابط دخول منصة ابشر توظيف الرسمي لمن يرغب في دخول منصة التوظيف الإلكتروني.

تقديم الأمن العام 1442

انتشرت بعض الأخبار الكاذبة حول فتح باب التسجيل والقبول في وظائف الأمن العام السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية المهتمة بنقل أخبار التوظيف والوظائف بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم الآن التعرف على حقيقة ما إذا كان قد تم تحديد موعداً للتسجيل في الأمن العام أم لا من خلال التالي:

لم يتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف قطاع الأمن العام السعودي، ولم يتم تحديد موعداً لعرض الإعلان عبر منصة أبشر توظيف، وفي حال تم الإعلان عن توفير عدداًَ من الوظائف بهذا القطاع أو بقطاع عسكري أخر من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فسوف يتم الإعلان عنه عبر موقع ثقفني مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

رابط دخول بوابة ابشر التوظيف الرسمي (jobs.sa).

اختصاصات الأمن العام السعودي

يختص قطاع الأمن العام السعودي في العمل على منع الاعتداءات والجرائم قبل وقوعها، وضبط من قام بالجريمة بعد وقوعها والتحقيق في الجريمة والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحكمة التي تنظر القضية، ومكافحة الجرائم التي تتعلق بالمخدرات وضبطها ومن ثم التحقيق فيها.

كما يختص الأمن العام بتنظيم الحركة المرورية وتأمين سلامة الجميع من الأخطار المحتمل حدوثها على الطريق، وضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق فيها، وإصدار تراخيص السيارات، وقبول الشكاوى في المنازعات المدنية وإحالتها إلى المحاكم الشرعية المختصة، ومن ثم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

كما يختص بتوفير الأمن والنظام في المناسبات “الحج – المباريات الهامة – استقبال كبار الزوار”، ومساعدة الجهات الرسمية في تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقوانين الواجب تنفيذها والمكلفة بها، ويهدف العمل التقني بالمديرية إلى دعم أهداف الأمن العام بالمملكة، وكسر الحواجز وإلغاء العامل الزمني، والاعتماد على منسوبي القطاع لتشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يتعلق بتقنيات الأمن العام، ويمكن الحصول على بعض الإجراءات من موقع مديرية الأمن العام الرسمي مثل:

استيراد ألعاب نارية.

ترخيص محل لإصلاح الأسلحة.

نشاط الدراسات الأمنية المدنية.

إصدار صحيفة الحالة الجنائية.

رد الاعتبار.

وظائف أبشر التوظيف المتاحة الآن

في ظل البحث عن الوظائف المتاحة أو الإعلانات الوظيفية المنشورة عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، فقد قمنا بتوفير الإعلانات الوظيفية ونتائج القبول المعلنة في الوقت الحالي (السبت بتاريخ 13 مارس 2021م) عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية بالتالي:

نتائج القبول المبدئي لوظائف المباحث العامة لرتبة رقيب – عريف – جندي للرجال.

لرتبة رقيب – عريف – جندي للرجال. نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة شؤون الأفواج الأمنية لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال. نتائج القبول المبدئي لوظائف كلية الملك فهد الأمنية جندي أول للعنصر النسائي.

جندي أول للعنصر النسائي. نتائج القبول النهائي لوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف للرجال.

لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف للرجال. نتائج القبول النهائي لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود لرتبة جندي للرجال.

لرتبة جندي للرجال. نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات لرتبة جندي أول – جندي للرجال.

لرتبة جندي أول – جندي للرجال. نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية لرتبة جندي أول – جندي للكادر النسائي.

لرتبة جندي أول – جندي للكادر النسائي. نتائج القبول المبدئي لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 لرتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

ويجب العلم أن موقع مديرية الأمن العام الرسمي لا يتوفر به إعلاناً وظيفياً يتعلق بما قد تم نشره ببعض منصات التواصل الاجتماعي، وفي حال تم الإعلان عن موعداً للتقديم في الأمن العام سواء عبر منصة ابشر توظيف أو عبر الموقع الرسمي للقطاع، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.