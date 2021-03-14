وظائف تابعة للحج والعمرة عبر موقع جدارة 1442 وكيفية التقديم والتسجيل به للامرأة والرجل

وظائف تابعة للحج والعمرة عبر موقع جدارة لقد قامت الوزارة المسئولة عن رحلات الحج والعمرة بتصريحات بوجود وظائف جديدة خالية علي من يرغب في التقديم عليها ولكن نظرا لظروف انتشار وباء كورونا المستجد وان الوزارة تعمل جاهدة في الحرص علي صحة شعبها جعلت عملية التقديم علي هذه الوظائف عن طريق الأنترنت إلكترونيا وذلك عن طريق استخدام موقع جدارة 1442التابع للمملكة العربية السعودية وذلك تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكن هناك شروط وخطوات عليك اتباعها عندما تقوم بالتقديم ومتاح التقديم سواء للأنات أو الذكور وقد يصل عدد الوظائف المتاحة حوالي 44 وظيفة قوم بمتابعة المقال لكي تتعرف على كيفية التقديم والتسجيل.

كيفية وطريقة التقديم علي وظائف وزارة الحج والعمرة عبر منصة جدارة:

إذا كنت ترغب في التقديم على الوظائف التابعة لوزارة الحج والعمرة فعليك اتباع مجموعة الخطوات التي سنقوم بذكرها وهما:

أصدرت الوزارة رابط خاص بمنصة جدارة قوم بالدخول علية. سوف تجد خانة مكتوب بها خدمات وزارة الموارد البشرية أو التنمية الاجتماعية قوم بالضغط عليها . ثم بعد ذلك سوف تجد خانة لتأكيد علي عملية التقديم علي الوظيفة التابعة لوزارة الحج . وأيضا بعد ذلك المرحلة بعد أن تؤكد عملية التقديم ستجد خانة الدخول بضغط عليها ستنقلك إلي الإعلان. في هذه المرحلة سوف تقوم باختيار الوظيفة التي ترغب بها حسب مؤهلك والتي سيتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول عليها. قوم بحفظ العملية التي قومت بإتمامها واطبع نسخة لهذه الطلب.

الوزارة تقوم بطرح وظائف جديدة عبر منصة جدارة1442 بالمملكة العربية السعودية

قامت الوزارة بتحديد بدا حملة تقديم الطالبات للوظيفة وذلك عن طريق استخدام موقع جدارة الرسمي التابع للوزارة وقد يكون موعد البدء يوم السابع عشر من شهر مارس عام 2121 ميلاديا،اليوم الرابع من شهر شعبان عام 1442 هجريا ولا يشترط أن المتقدم رجل أو امرأة لأنه متاح للإثنين احقيه التقديم ولكن ذلك في حالة أن المؤهل عالي والشروط تنطبق علي من يريد التقديم وبالتوفيق للجميع.

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نبذة عن بعض الوظائف المقدمة من وزارة الحج والعمرة في تخصصات متنوعة وهما: