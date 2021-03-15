موعد التسجيل في الأمن العام 1442 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري jobs.sa

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحديد موعد التسجيل في الأمن العام 1442 عبر منصة التوظيف الإلكتروني أبشر للتوظيف العسكري، كما تم إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب وعبر سناب شات تفيد بفتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام السعودي 2021م، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير إجابة سؤال متى يفتح التقديم في الأمن العام المتداول حالياً بين العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ممن يرغبون في تقديم الأمن العام 1442، وذلك للوقوف على مدى صحة فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مديرية الأمن العام عبر منصة ابشر توظيف من عدمه، وهل بالفعل يتاح التقديم الآن أم أنه لم يتم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة بالقطاع.

التسجيل في الأمن العام 1442

انتشر الخبر الخاص بفتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام السعودي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، وذلك للتعيين على رتبة جندي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 29 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 13 مارس 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 5 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 مارس 2021م.

ولكن السؤال الآن هو هل تم فتح باب القبول والتسجيل في مديرية الأمن العام؟ وهل تم تحديد موعداً لفتح باب القبول في الوظائف المزعم الإعلان عنها؟ ويمكنكم التعرف على الإجابة من خلال التالي:

يتم الإعلان عن وظائف مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن طريق رفع الإعلان الوظيفي عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الدخلية السعودية باعتباره قطاعاً مستفيداً من خدمة عرض الإعلانات الوظيفية العسكرية عبر ابشر، لذلك نود أن نحيطكم علماً بأنه لم يتم عرض أي إعلان وظيفي يتعلق بالأمن العام حتى الآن .

. متى يفتح تقديم الأمن العام 1442؟ لم يتم الإعلان بشكل رسمي أيضاً عن تحديد موعداً لبدء التسجيل واستقبال الطلبات الخاصة بالتقديم في الأمن العام حتى الآن، وفي حال نشر أي معلومة من المصدر الرسمي المختص تتعلق بفتح باب القبول والتسجيل في قطاع الأمن العام السعودي، فسوف يتم توفيره عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى.

ما هي الوظائف المتاحة عبر ابشر توظيف اليوم

في ظل الرغبة في معرفة الإعلانات الوظيفية المتاحة عبر منصة ابشر توظيف اليوم الأحد بتاريخ 14 مارس 2021م الموافق لتاريخ 1 شعبان 1442هـ، فيجب العلم أنه لا يوجد أي إعلان وظيفي للتقديم به الآن، وما يوجد عبر المنصة هو نتائج القبول المبدئي والنهائي لبعض القطاعات العسكرية بالمملكة، ويمكنكم التعرف على إشعارات القبول المتاحة من خلال التالي:

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف المباحث العامة 1442 للتعيين على رتبة رقيب – عريف – جندي “رجال”.

1442 للتعيين على رتبة رقيب – عريف – جندي “رجال”. نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة شؤون الأفواج الأمنية للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي “رجال”.

للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي “رجال”. الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف كلية الملك فهد الأمنية للتعيين على رتبة جندي أول “نساء”.

للتعيين على رتبة جندي أول “نساء”. الاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي للتعين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف “رجال”.

للتعين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف “رجال”. استعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود للتعيين على رتبة جندي “رجال”.

للتعيين على رتبة جندي “رجال”. استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتعيين على رتبة جندي أول – جندي “رجال”.

للتعيين على رتبة جندي أول – جندي “رجال”. الإطلاع على نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للتعيين على رتبة جندي أول – جندي “نساء”.

للتعيين على رتبة جندي أول – جندي “نساء”. الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للتعيين على رتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي “رجال”.

للتعيين على رتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي “رجال”. للاطلاع على الإعلانات الوظيفية كاملة، أو الاستعلام عن نتيجة قبول مبدئي أو نهائي، يمكنكم ذلك من خلال اتباع رابط (jobs.sa) لدخول موقع ابشر توظيف الرسمي، وفور الإعلان عن توفر وظائف شاغرة بقطاع مديرية الأمن العام ومن ثم فتح باب التسجيل في الأمن العام 1442 فسوف يتم توفيره لمتابعي ثقفني بمشيئة الله تعالى.