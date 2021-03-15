وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية جديدة معلن عنها للتوظيف رجال ونساء

وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف إدارية جديدة للتعيين بها ومتاح التوظيف للرجال والنساء من خلال المنصة الرسمية والرابط الرسمي لمنصة جدارة وتمت الدعوة من الوزارة لكافة المواطنين من النساء والرجال الراغبين في التعيين بالوظائف الإدارية بالوزارة التقدم من خلال جدارة للتوظيف ومن خلال المنصة يتم التقديم علي كل الوظائف المتاحة المعلن عنها لكل من هم مسجلين سابقاً بالمنصة أو الغير مسجلين يمكنهم من خلال جدارة تسجيل دخول أن يقوموا بتسجيل البيانات الخاصة بهم لينشئ حساب لكل المواطنين ومن خلال الحساب الخاص بهم يمكنهم التقدم لهذه الوظائف الجديدة و موقع جدارة هو الموقع الرسمي الذي يتم من خلال التنسيق معه ومع الوزارة إتاحة البيانات الكاملة الخاصة بالوظائف بشروطها وكيفية التقديم من خلال وظائف جدارة والوظائف الإدارية الخاصة في وظائف الحج والعمرة وكل ما يتعلق بشأن الوظائف الجديدة بكل ما يتم طلبه من مستندات وهذا يكون متاح من خلال منصة جدارة وظائف الحج والعمرة .

وزارة الحج والعمرة وما هو التصريح الصادر من الوزارة الخاص بشأن الوظائف الإدارية الجديدة للتعيين

من خلال منصة جدارة تم الإعلان بالتنسيق مع الوزارة أن التوظيف متاح لكل المواطنين والمواطنات السعوديين لكي ما يتقدموا للتعيين في الوظائف الإدارية الجديدة من خلال موقع جدارة وشرط أساسي أن يكونوا حاصلين علي الدرجات العلمية المعلن عنها في التخصصات المناسبة لكي ما يتم تعيينهم في الوظائف الإدارية المعلن عنها من الوزارة والتي مشمولة من الوزارة بسلم وظيفي معلن عنه في جدارة للتوظيف والسلم الوظيفي الخاص بالموظفين في القسم العام في الوظائف الإدارية والذين يكونون راغبين في التقدم لشغل الوظائف الإدارية في وظائف الحج والعمرة وذلك يتم من خلال المنظومة التي تم وضعها من الوزارة علي موقع جدارة وأيضاً من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتنسيق مع جدارة للتوظيف وتمت الإشارة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن عدد الوظائف الإجمالي والذي تم الإعلان عنه شامل عدد 44 وظيفية من الوظائف الإدارية الشاغرة لكلاً من الجنسين في جدارة وظائف الحج والعمرة .

جدارة متاح عليها المرتبة رقم 4 بالوظائف ومتاح بها 3 وظائف إدارية . جدارة تسجيل دخول ومعرفة المرتبة رقم 6 بالوظائف متاح بها 19 وظيفة . جدارة للتوظيف معلن عليها المرتبة رقم 7 بالوظائف متاح بها 3 وظائف . موقع جدارة للوظائف معلن عليه المرتبة رقم 8 بالوظائف متاح بها 18 وظيفة . وظائف جدارة ومعلن بها المرتبة رقم 9 بالوظائف متاح بها عدد 1 وظيفة .

وزارة الحج والعمرة تطلب في المرتبة الرابعة عدد 3 أفراد لشغل الوظائف بدرجة مراقب .

وظائف الحج والعمرة تطلب في المرتبة السادسة عدد 4 أفراد لشغل الوظائف بدرجة مراقب حج وعمرة .

جدارة وظائف الحج والعمرة تطلب في المرتبة السادسة عدد 3 أفراد لشعل الوظائف بدرجة مراقب خدمات .

جدارة معلن عليها طلب عدد 2 من الأفراد في المرتبة السادسة لشغل وظائف مأمور علاقات عامة .

جدارة تسجيل دخول ومن خلالها مطلوب عدد 2 من الأفراد لشغل وظيفة مساعد محامي .

جدارة للتوظيف معلن عليها عدد فرد واحد في المرتبة السادسة لشغل وظيفة باحث مساعد للمشاريع .

موقع جدارة معلن عليه عدد فرد واحد في المرتبة السادسة لشغل وظيفة باحث مساعد في التطوير الإداري .

وظائف جدارة معلن عليها عدد فرد واحد في المرتبة السادسة لشغل وظيفة باحث للتطوير في الموارد البشرية .

وزارة الحج والعمرة تطلب عدد فرد واحد في المرتبة السادسة لشغل وظيفة باحث مساعد في التوظيف .

وظائف الحج والعمرة تطلب فرد واحد في المرتبة السادسة لشغل وظيفة باحث في التدريب والابتعاث .

جدارة وظائف الحج والعمرة تطلب عدد فرد واحد في المرتبة السابعة لشغل وظيفة محلل للنظم .

جدارة معلن علي منصتها في المرتبة السابعة مطلوب فرد واحد لشغل وظيفة مراقب إنشاءات .

جدارة تسجيل دخول عليها ومطلوب 4 أفراد محللين نظم الدرجة الثامنة . جدارة للتوظيف ومعلن عن 3 أفراد باحث للتطوير الإداري الدرجة الثامنة . موقع جدارة معلن عليه أحتياج عدد 2 للتوظيف في أخصائي تقنيات معلومات . وظائف جدارة معلن عن أحتياج فرد واحد الدرجة الثامنة في وظيفة مطور برامج . وزارة الحج والعمرة تطلب عدد فرد واحد في الدرجة الثامنة لوظيفة أخصائي علاقات عامة . وظائف الحج والعمرة ومطلوب عدد 1 في الدرجة الثامنة لوظيفة باحث قضايا . جدارة وظائف الحج والعمرة مطلوب بالدرجة الثامنة عدد 1 باحث في التخطيط . جدارة معلن علي موقعها أحتياج عدد 1 في الدرجة الثامنة لشغل وظيفة باحث إعلامي . جدارة تسجيل دخول و أحتياج عدد فرد 1 في الدرجة الثامنة لشغل وظيفة مهندس معماري . جدارة للتوظيف معلن عن أحتياج عدد فرد واحد في الدرجة التاسعة لشغل وظيفة أخصائي للتخطيط .

وزارة الحج والعمرة الوظائف المعلن عنها من الوزارة وما هي المراتب الخاصة بها وأعداد الموظفين المطلوبينالمسميات المعلن عنها في الوظائف الإدارية والتفاصيل الخاصة بكل الوظائفباقي الوظائف المتاحة والمعلن عنها من الوزارة من خلال منصة جدارة للتوظيفمن هم الفئات التي يتم أستهدافها في الإعلان الخاص بالوظائف الإدارية داخل الوزارة

وزارة الحج والعمرة صرحت بأن الفئات التي يتم استهدافها في هذا الإعلان الخاص بالوظائف المتاحة بها هم الخريجين وأيضاً الخريجات من داخل المملكة العربية السعودية والتصنيف كما يلي :-

جدارة تعلن عن من هم حاصلون علي كافة المعاهد التخصصية وأيضاً الدبلومات المتوسطة بعد شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادل الثانوية العامة .

جدارة للتوظيف معلن عليها من هم تخرجوا من كافة الدرجات الجامعية وشهادات البكالوريوس ودرجات الماجستير والدكتوراه

موقع جدارة يعلن عن الأولوية التي يتم التعيين منها لمن هم يتم ترشيحهم من التخصصات التربوية والغير تربوية .

وزارة الحج والعمرة وهذا ما جاء في الإعلان الصادر منها فيما يخص الوظائف الإدارية التي تم الإعلان عنا وعدد الوظائف المتاحة وفي كل درجة وظيفية كم عدد الأفراد المطلوبة للتعيين في القسم الإداري في الوزارة من خلال موقع جدارة ومن خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة في المملكة العربية السعودية ، وهذا ما جاء من كافة المعلومات المتعلقة بشأن التقدم لشغل الوظيفة التي يريدها المواطن السعودي بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ويتم التقديم من خلالها ومن خلال المنصة الرسمية المعلن عنها جداره كما يمكن لكل الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة التي يريدها المواطن أختيار الدرجة الوظيفية التي يريد التعيين عليها والتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بكل درجة وظيفية معلنة والشأن الخاص بكل درجة وظيفية من حيث المسمي الوظيفي والراتب الخاص بها والمستندات التي تم طلبها من الوزارة لكل درجة وظيفية معلن عنها .