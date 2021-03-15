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انت الان تتابع تفاصيل خبر جرنان الوسيط يوم الاثنين 15 مارس عام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - جرنال الوسيط يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 والعديد من الوظائف الشاغرة في محافظة الإسكندرية، وفرص عمل مندوبين مبيعات خبرة في تسويق الهدايا والأدوات المنزلية، للعمل بمرتب ثابت وعمولة، ووظائف خالية في مصنع للغزل والنسيج بالإسكندرية، ومطلوب أمين مخزن للعمل في شركة كبرى، ووظائف في مصنع تصدير ملابس في محرم بك، ومطلوب سائقين للعمل في مصنع مستر بيكر.
وظائف جريدة الوسيط الاسكندرية 15/3/2021
من وظائف جريدة الوسيط طبعة الاسكندرية اليوم:
- مطلوب مهندس انظمة امنية.
- مطلوب محاسب مالي خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- مطلوب سكرتيرة للعمل في شركة مقاولات.
- مطلوب فني تقطيع لحوم مجمدة.
- وظائف خالية في باسم ماركت.
- مطلوب دبلوم صناعي للعمل في مجال صيانة اجهزة التصوير.
- مطلوب مساعد لعيادة طبيب في لوران.
وظائف الوسيط اليوم 15/3/2021 نسخة الاسكندرية
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