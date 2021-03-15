صحة خبر التقديم عن وظائف الأمن العام بالسعودية وشروط القبول وموعد التقديم

صحة خبر التقديم عن وظائف الأمن العام و شروط القبول والتسجيل في السعودية و حقيقة صحة ما تم تداوله حول فتح باب القبول لوظائف مجال السلامة العامة عبر منصة ابشر للتوظيف في ظل انتشار الكثير من الشائعات انه لم يتم تحديد موعد للإعلان حتى يومنا هذا عن بعض الوظائف العسكرية الشاغرة والمسؤول الأول عن إعلان هذه الوظائف يأتي من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية وذلك لشغل وظائف الأمن العام بالمملكة العربية السعودية وجاء هذا الرد بناءا على ما تم تداوله عن أنباء التسجيل في وفتح باب القبول لوظائف الأمن العام علي رتبه جندي مما أدي الى بحث العديد من المواطنين حولي هذه الأنباء وعن الإعلان الوظيفي ورغبتهم في التقديم والالتحاق بتلك الوظائف المختلفة من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نتداول عزيزي القارئ تفاصيل فتح باب التسجيل في الأمن العام وذلك عبر منصة ابشر للتوظيف.

موعد التقديم لوظائف الأمن العام

ازدادت محركات البحث من قبل المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تداول الخبر من خلالها عن أخبار توظيف في الأمن العام للمملكة العربية السعودية٠ وقد تم نشر هذا الإعلان للتقديم لتلك الوظائف الشاغرة وانتشرت التساؤلات حول حقيقة هذا الخبر إذا كان صحيح أم خطا وقد جاء الرد من المصادر الموثوق منها بأنه لم يتم الإعلان عن عدد من الوظائف المختلفة في الأمن العام والسلامة السعودي ولا في أي قطاع امني اخر بالمملكة ويأتي هذا الرد من قبل الإدارة العمل للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية وفي حال الإعلان عن الوظائف الخاصة بالأمن العام السعودي سوف يتم الإعلان عنها فورا علي الموقع الإلكتروني الرسمي.

شروط وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية

قد وضعت شروط من قبل الأمن العام بالمملكة لمن يرغب فى التقديم للوظائف المختلفة وتنطبق عليه جميع الشروط و هي كالاتي:

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من أب سعودي وأم سعودية.

يشترط على المتقدم أن يكون نشا وعاش في المملكة ويستثنى من ذلك من ناشوا مع والدهم في خدمة المملكة خارج البلاد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 عاما عند تقديم الطلب.

أن يتمتع المتقدم للوظيفة بطيب السمعة وحسن السير والسلوك.

يشترط على المتقدم للوظيفة ألا يكون محكوم عليه بأحكام جنائيا مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط على المتقدم إذا كان متزوجا أن يكون متزوج من مواطنة سعودية الأصل وليس متزوجة بأجنبية.

يشترط على المتقدم للوظيفه ألا يكون قد فصل من الخدمة العسكرية سابقا أو فصل سابق من احدي المعاهد والكليات العسكرية.

يشترط على المتقدم إذا كان حاصل على شهادة تأهيل من خارج البلاد يجب أحضار معادلة الشهادة من وزارة التعليم بالسعودية.

لابد من اجتياز كافة الاختبارات الطبية واللياقة البدنية بنجاح.

ألا يقل طول المتقدم للوظيفة عن 166 سم.

لابد من اجتياز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

يشترط تتطابق كافة البيانات المسجلة في طلب الانضمام الى التجنيد الموحد مع البيانات الموجودة والتابعة في الإيداعات الحكومية الرسمية.

خطوات التسجيل فى الأمن العام 1442 هجريه

أتاحت المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة التوظيف ابشر عبر الخطوات الأتية:

أولا قم بالدخول الى الموقع الرسمي لمنصة ابشر للتوظيف عبر شبكة الأنترنت. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول وذلك عن طريق اسم المستخدم وكلمة مرور الحساب. سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للمنصة قم بتحديد( طلب التقديم في الأمن العام) من القائمة. يقوم المستخدم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب مع التأكيد على التسجيل بشكل صحيح. يجب على المتقدم إرسال كافة الأوراق و الوثائق المطلوبة لتطابقها والتأكد من أرفاقها بالصيغة المحددة المطلوبة منك. ثم قم بالنقر على زر تقديم الطلب. يقوم المتقدم بحفظ الطلب ثم إرساله الى المتخصصين لمراجعته ومطابقة كافة البيانات والشروط أما بالقبول أو الرفض.

قدمنا لك عزيزي الزائر كل ما تبحث عنه من صحة خبر التقديم عن وظائف الأمن العام بالسعودية وشروط القبول وموعد التقديم.