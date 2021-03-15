كيفية التسجيل والقبول لبرنامج مساعد طبيب أسنان في وزارة الصحة بالسعودية

نقدم لكم اليوم إعلان وزارة الصحة بالسعودية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التسجيل والقبول لبرنامج مساعد طبيب أسنان لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل الخاص بإجراءات طب الأسنان وسوف يتم التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة للرجال والنساء مع مراعاة التزام المتقدمين بالضوابط والشروط المعلن عنها وقد أوضخت وزارة الصحة عن بداية موعد التقديم و موعد الانتهاء لبرنامج مساعد طبيب أسنان والذي بدا العمل به من يوم الأحد الموافق 14 من مارس 2021، علي انه سوف يظل باب التقديم والقبول مفتوح لتلقى طلبات المتقدمين حتى يوم الأحد الموافق 21 مارس الحالي لمده أسبوع فقط والتقديم مستمر على مدار اليوم حتى يتمكن المتقدمين من تسجيل كافة البيانات عبر الموقع الإلكتروني و انتظار صدور النتائج والتي سوف تعتمد على المفاضلة في المعدل التراكمي ودرجة أجادة اللغة الانجليزية.

رابط التسجيل والقبول لبرنامج مساعد طبيب أسنان

قد أتاحت وزارة الصحة السعودية التسجيل إلكترونيا في برنامج مساعد طبيب أسنان وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية لتأهيلهم ليكتسبوا خبره لسوق العمل ليكونوا مساعدين مستقلين لطبيب الأسنان بالإضافة الى معاونة طبيب الأسنان في كافة الاجراءات لطب الأسنان ومنها اجراءات تعقيم الأدوات والفحص السريري للمرضى بالعيادة والأعمال الإدارية وذلك من خلال إدارة معلومات المرضي.

شروط الالتحاق لبرنامج مساعد طبيب أسنان

الشروط المعلن عنها لبرنامج مساعد طبيب أسنان لمن يرغب فى التقديم وهي كالاتي:

يشترط على المتقدم لبرنامج مساعد طبيب أسنان أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ من الأبوين.

يشترط على المتقدم ألا يكون متواجد على راس عمل.

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على شهاده البكالوريوس للتخصصات الأتية:

(أحياء دقيقة- كيمياء حيوية- تقنية حيوية -كيمياء -فيزياء- أحياء).

يشترط في المتقدم حصوله على شهادة لغة انجليزية ايلتس lELTS, لاحد الاختبارات بدرجات لا تقل عن 4 أو ما يعادلها.

على المتقدم في الالتحاق بالبرنامج تقديم شهاده البكالوريوس وما يعادلها من وزارة التعليم أو السجل الأكاديمي، موضح بها المعدل التراكمي إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة. في حالة إذا كانت الشهادة لا تحتوي عن معلومات كافية للمعدل التراكمي تقديم السجل الأكاديمي. أحضار صوره ضوئيه من اصل شهاده اللغة الانجليزية للاختبارات المعتمدة. المدة الدراسية لبرنامج مساعد طبيب أسنان 12 شهرا. وللعلم: يجب على من يرغب فى التقديم في أحضار كافه الوثائق والأوراق المطلوبة عند التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان وسوف يتم استبعاد من لم يرفق هذه الأوراق.

الوثائق والأوراق المطلوبة للتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنانتعرف من هو مساعد طبيب الأسنان

يعمل كمساعدة لطبيب الأسنان وله دور كبير وهام جدا في مساعدة الطبيب على كافة الجوانب و منها مساعدة الطبيب فى فحص المرضى سريريا وأيضا يقوم بمهام إدارية اخرى خاصة والتي تشمل معلومات إدارية عن المرضي و مساعدة الطبيب الأسنان في تجهيز أدوات العيادة وتعقيمها و كيفية التعامل مع جهاز تصوير الأشعة السينية مساعده طبيب الأسنان في توفير خدمات طبية ذات كفاءة عالية.