منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية 1442 للتسجيل في الوظائف العسكرية واستعلام نتائج القبول

ننشر رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية 1442 المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية للعديد من القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بعرض الوظائف الشاغرة بالقطاع الذي يحتاج إلى عناصر جديدة للتعيين بالوظائف المتاحة لديه عبر موقع ابشر للتوظيف العسكري، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط بوابة ابشر التوظيف الرسمي، بالإضافة إلى إرفاق الإعلانات الوظيفية المتاحة الآن عبر منصة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

منصة أبشر توظيف

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة خاصة بعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية المتوفرة ببعض القطاعات العسكرية ويمكنكم التعرف على القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني من خلال التالي:

كلية الملك فهد الأمنية – المديرية العامة لحرس الحدود – المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الأحوال المدنية – الأمن العام – قوات الأمن الخاصة – الدفاع المدني التحريات المالية – المباحث العامة – ديوان وزارة الداخلية – المديرية العامة للسجون – القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي – الأمن البيئي – القيادة العامة لطيران الأمن – مركز المعلومات الوطني – المديرية العامة للشؤون الفنية – الأفواج الأمنية – المركز الوطني للعمليات.

ويجب العلم أن استخدام منصة توظيف ابشر لتحقيق الاستفادة منها ومن الإعلانات الوظيفية التي تعرض عن طريقها لا يحتاج إلى تسجيل دخول مُسبق، وإنما يتم تقديم وظائف ابشر بشكل مباشر باتباع الخطوات العامة للتقديم (تعبئة البيانات)، ويجب مراعاة أنه لا يتم السماح بالتقديم على أكثر من وظيفة في نفس القطاع، ومن يرغب في دخول موقع أبشر توظيف يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة ابشر التوظيف الرسمي (jobs.sa).

الوظائف المتاحة وإعلانات القبول المبدئي عبر ابشر

تتيح منصة ابشر توظيف اليوم الاثنين بتاريخ 2 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 15 مارس 2021م إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف التالية:

وظائف المباحث العامة للتعيين على رتبة (رقيب – عريف – جندي) رجال.

للتعيين على رتبة (رقيب – عريف – جندي) رجال. وظائف وكالة شؤون الأفواج الأمنية للتعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال.

للتعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال. وظائف كلية الملك فهد الأمنية للتعيين على رتبة (جندي أول) نساء.

للتعيين على رتبة (جندي أول) نساء. وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) رجال. وظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) نساء.

للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) نساء. وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للتعيين على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال.

كما تتيح بوابة ابشر إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف للرجال، بالإضافة إلى وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للتعيين على رتبة جندي للرجال.