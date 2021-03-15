وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب تصل إلى 8000 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة من خلال الموقع الرسمي للسفارة، إعلانات وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب تصل إلى 8000 جنيه، وأعلنت السفارة أن التقديم لهذه الوظائف إلكترونيًا، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف. وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة مطلوب مساعد تجارى، و يشترط خبرة في مجال العمل خمس سنوات، و أن يجيد التحدث بالغة الانجليزية بطلاقة، براتب يصل إلى 265 ألف جنيه سنويا، و أخر موعد للتقدم 22/3/2021. مطلوب Telephone Operator ” عامل الهاتف ” للرد على المكالمات و تحويلها إلى الإدارات المختصة، و ذلك لجميع المؤهلات عليا و متوسطة، و يشترط للراغبين إجادة اللغة الانجليزية و التحدث بطلاقة، براتب يصل إلى 7898 جنيه. وظائف آخري: الشروط و طرق التقدم لوظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة يشترط للراغبين إجادة اللغة الانجليزية و التحدث بطلاقة و إجادة اللغة العربية و نظام العمل يوم كامل، و لمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المعلنة بالسفارة الأمريكية يرجى تقديم شهادة المؤهل الدراسي و شهادات الخبرة و بطاقة الرقم القومي، و التقدم من خلال الرابط التالي ” وظائف السفارة المصرية بالقاهرة “.

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