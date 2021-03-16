وظائف السعودية اليوم وظائف إدارية شاغره في شركة stc اس تي سي للاتصالات

تقدم شركة الاتصالات السعودية المعروفة باسم اس تي سي للاتصالات مجموعه من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها والتي يشترط بها إجادة اللغة الانجليزية مع وجود خبره كافيه في مجال الوظيفة المطلوبة ونستعرض لكم من خلالها هذا المقال الوظائف المتاحة والمسؤوليات المطلوبة لكل وظيفه ومتطلبات كل وظيفه، كما يمكنكم التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الرسمي لشركة اس تي سي السعودية، والجدير بالذكر هنا توضيح أن شركة اس تي سي السعودية هي شركة الاتصالات الرائدة في المملكة العربية السعودية وهي شركه مساهمه محدوده ولديها فروع في دولتي الكويت والبحرين.

يشترط توافر الخبرة التي لا تقل عن خمس إلى ثمن سنوات في المجال الذي تختص به كل وظيفه.

يشترط أيضاً إجادة اللغة الانجليزية من المستوى المتقدم إلى محترف بحسب الوظيفة المتقدم إليها.

كما يشترط حصول المتقدم على درجه علميه لا تقل عن البكالوريوس في المجال الذي تتطلبه الوظيفة.

الشروط العامه التي يجب توافرها في معظم الفرص المتاحه:

هذه تعتبر البنود الأساسية التي يجب توافرها في من يريدون الحصول على إحدى الوظائف الإدارية المتاحة بالإضافة إلى شروط أخرى سوف نستعرضها من خلال الفقرة التالية.

وظائف السعودية المتاحة في شركه اس تي سي:

نقدم لكم الوظائف المتاحة بالتفصيل مع استعراض اهم الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفه ومعرفة ما هي الوظيفة وما المسؤوليات التي تتطلبها كل وظيفه.

الوظيفة الأولى ومتطلباتها:

الوظيفة الثانية ومتطلباتها:

الوظيفة الثالثة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة الرابعة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة الخامسة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة السادسة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة السابعة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة الثامنة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة التاسعة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة العاشرة ومتطلباتها ومسؤولياتها وأهدافها:

الوظيفة الحادية عشر:

الوظيفة الثانية عشر والأخيرة ومتطلباتها: