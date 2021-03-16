نتائج الأمن الدبلوماسي 1442 المقبولين نهائياً عبر منصة أبشر التوظيف jobs.sa الآن

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي 1442 بعد أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين نهائياً بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على رتبة جندي عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني اليوم الثلاثاء بتاريخ 3 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 16 مارس 2021م، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي تعليمات هامة يجب التقيد بها، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالتحضير للدورة التدريبية، كما أوضحت أيضاً المستندات الواجب إحضارها عند التحضير للدورة، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن أبشر نتائج القبول النهائي للأمن الدبلوماسي عبر موقع ابشر توظيف الرسمي، كما يمكنكم التعرف على موعد تقديم الأمن العام 1442 وهل تم فتح التسجيل في الأمن العام أم لا.

نتائج الأمن الدبلوماسي 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على رتبة جندي.

وقد أوضحت إدارة القبول المركزي عبر موقع ابشر للتوظيف العسكري المتطلبات الواجب إحضارها من جانب المقبول نهائياً عند التحضير للدورة، فمن يرغب في التعرف على كافة المتطلبات يمكنه ذلك من خلال التالي:

تحضير عدد 6 من كل نوع من الأنواع التالية (بدلة رياضية – فنيلة بيضاء سادة كم قصير – بنطلون رياضي لونه أزرق – قبعة رياضية لون أبيض سادة).

تحضير عدد 12 من كل نوع من الأنواع التالية (ملابس داخلية فنيلة كم قصير على شكل سبعة – سروال قصير – جوارب قطنية لون أبيض وأسود).

تحضير عدد 1 حذاء حمام بلاستيك بدون قماش.

تحضير عدد 2 من كل نوع من الأنواع التالية (منشفة للحمام مقاس كبير – منشفه للوجه لون كحلي).

تحضير عدد 100 قطعة من الكمامات الطبية.

تحضير عدد 2 حذاء رياضي مخصص للجري والحرص على أن يكون من النوع الجيد للحفاظ على السلامة ولونه أبيض.

تحضير عدد 2 من كل نوع من الأنواع التالية (بجامة نوم لون كحلي – شرشف سرير أبيض – بيت مخدة أبيض).

تحضير عدد 1 من كل نوع من الأنواع التالية (سجادة صلاة قماش خفيف يفضل لون كحلي – حقيبة متوسطة الحجم لون أسود علاقي – مصحف صغير).

حلاقة الرأس رقم صفر.

تحضير ما يكفي لمدة الدورة للأنواع التالية (مستلزمات شخصية مثل الفرشاة – معجون -معطر جسم – عطر – صابون سائل للاستحمام ولليدين – معقم يد صغير – شامبو – مزيل عرق – ليف جسم – أدوات حلاقة للاستخدام الواحد – مقص أظافر بدون سكين – بودر – قفل دولاب صغير – بوبة حذاء سوداء – فرشاة تلميع حذاء).

مصروف مالي لا يتجاوز 500 ريال.

إحضار ماكينة حلاقة شخصية.

متطلبات التحضير لدورة الأمن الدبلوماسيالمستندات المطلوبة للأمن الدبلوماسي

بعد أن يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً، وفي حال وجدت اسمك ضمن الأسماء المقبولة التي يمكن الإطلاع عليها عن طريق منصة ابشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فيجب عليك إحضار بعض المستندات والوثائق والتي تتمثل في التالي:

أصل الهوية الوطنية للمقبول نهائياً + 4 صور منها.

صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء، وكتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة.

إحضار آيبان حساب بنكي مصدق (مفعل ومحدث).

إحضار دفتر عدد 100 ورقة + 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.

الحضور إلى المركز باللبس الرياضي المذكور بالمتطلبات عاليه.

وضع جميع الأغراض في شنطة لعدم وجود صناديق أمانات لحفظ أي شيء.

في حال كنت مصاباً بفيروس كورونا، يجب إرسال نتيجة الفحص على إيميل المركز، وسيتم تحديد تاريخ مناسب لدخول الدورة في وقت لاحق.

الحضور إلى المركز في تمام الساعة 6:00 من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 8 شعبان 1442هـ.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول لوظائف الأمن الدبلوماسي عبر أبشر توظيف

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين للأمن الدبلوماسي عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول منصة ابشر وظائف الرسمي (jobs.sa).

حيث يتم من خلال اتباع رابط ابشر توظيف الرسمي المرفق التعرف على نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة، كما يجب على كافة المقبولين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وتحقيق التباعد الاجتماعي، ومن يرغب في الإطلاع على الدليل التوعوي للوزارة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتعليمات بالإعلان الوظيفي عبر ابشر.