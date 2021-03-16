نتائج الأمن العام 1442 القبول النهائي وموعد فتح التسجيل لرتبة جندي عبر ابشر jobs.sa

ننشر رابط استعلام نتائج الأمن العام 1442 القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي، وذلك بعد أن تم الإعلان اليوم الثلاثاء عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً للمتقدمين المقبولين مبدئياً ممن أجرو المقابلة الشخصية للمطابقة وتم تجاوزها بنجاح لانطباق الشروط والتأكد والتحقق من صحة المستندات المقدمة منهم، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للأمن العام عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، كما أعلنت أيضاً عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي منذ قليل، ومن يرغب في التعرف على حقيقة فتح تقديم الأمن العام 1442، كما يمكنكم الحصول على رابط ابشر للتوظيف من خلال المقال.

نتائج الأمن العام 1442

تم الإعلان رسمياً عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتاريخ 3 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 16 مارس 2021م من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن العام 1442.

وقد تم إرفاق المستندات المطلوب إحضارها من جانب المقبولين نهائياً لشغل وظيفة جندي بالمديرية العامة للأمن العام بالإعلان الوظيفي المنشور عبر منصة ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويمكنكم التعرف على المستندات المطلوبة من خلال التالي:

إحضار أصل الهوية للمقبول نهائياً + عدد 4 صور من الهوية الوطنية.

إحضار عدد 4 صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء + عدد 4 صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة التحضيرية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء + كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة.

إحضار برنت يتضمن رقم آيبان حساب بنكي مصدق من البنك (مفعل ومحدث).

أدوات مدرسية تتمثل في عدد 3 مذكرة جامعية 200 مقسمة إلى خمسة أقسام + 3 قلم رصاص + 3 قلم أزرق + براية + مذكرة جيب صغير أو مفكرة + عدد ملف بلاستيكي شفاف.

رابط دخول منصة أبشر نتائج القبول للأمن العام

يمكنكم الاستعلام الآن عن نتائج القبول النهائي للأمن العام عن طريق الدخول إلى منصة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر للتوظيف الرسمي (jobs.sa).

متطلبات التحضير لمديرية الأمن العام 1442

تم الإعلان عن المتطلبات الواجب تحضيرها قبل بدء دورة التحضير للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام السعودي وهم: تحضير بدلة رياضية كم قصير تتكون من 6 فنيلة بيضاء سادة أبيض لا تحتوي على شعارات + عدد 5 بنطلون حسب اللون المخصص لكل مجموعة في منصة ابشر توظيف، ويجب خياطة الاسم رباعي وفق الهوية في الجهة اليمنى للصدر باللون الأسود والأرضية بيضاء وفصيلة الدم بالأحمر + عدد 4 قبعة رياضية لون أبيض سادة.

كما يجب تحضير ملابس داخلية > عدد 12 فنيلة كم قصير رقم 7 + عدد 12 سروال قصير + عدد 12 جورب قطني أبيض وأسود، وتحضير عدد 2 حذاء حمام بلاستيك لا يحتوي على قماش، وتحضير عدد 2 منشفة للحمام + 2 منشفة للوجه، وتحضير 5 كمامات قماشة سوداء + 5 كمامات طبية كحد أدنى، وعدد 1 سجادة صلاة، بالإضافة إلى التالي:

تحضير ما يكفي لمدة الدورة من المستلزمات الشخصية مثل الفرشاة – معجون أسنان – معطر جسم – عطر – صابون سائل للاستحمام ولليدين – معقم يد صغير – شامبو – مزيل عرق – ليف جسم – أدوات حلاقة للاستخدام الواحد – مقص أظافر بدون سكين – بودرة لمنح روائح القدم – قفل دولاب صغير – بوبة حذاء سوداء – فرشاة تلميع حذاء).

عدد 2 حذاء رياضي مخصص للجري لونه أبيض.

2 بجامة نوم كحلي.

1 حقيبة رياضية متوسطة الحجم سوداء.

حلاقة الرأس رقم صفر.

2 شرشف سرير أبيض أو ملاية + 2 بيت مخدة أبيض.

مصروف مالي لا يتجاوز 500 ريال + إحضار بطاقة الصراف الآلي.

متى يفتح التسجيل في الأمن العام 2021

لم يتم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية حتى الآن عن موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام السعودي 2021م، وما تم تداوله هي إشاعات كاذبة، ويمكنكم التعرف على تفاصيل موعد تقديم الأمن العام 1442 من خلال موقع ثقفني.