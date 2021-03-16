نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 القبول المبدئي عبر منصة أبشر وظائف jobs.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 بعد أن تم عرض الإعلان الوظيفي الخاص بنتائج القبول النهائي عبر منصة أبشر توظيف العسكري من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، حيث أعلنت الإدارة عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية عن إتاحة استعلام نتائج القبول النهائي لكلية الملك فهد للتعيين على رتبة جندي أول وجندي للرجال اليوم الثلاثاء، كما أعلنت أيضاً الآن عن إطلاق نتائج القبول التالية:

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم الثلاثاء بتاريخ 16 مارس 2021م الموافق لتاريخ 3 شعبان 1442هـ من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر التوظيف عن إطلاق نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى كلية الملك فهد الأمنية للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي).

حيث يمكن الاستعلام الآن عن أسماء المقبولين مبدئياً للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالكلية ممن تقدموا بالتسجيل في المواعيد المحددة وأرفقوا المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى منصة ابشر ثم النقر على إشعارات القبول واختيار الوظيفة بالرتبة المتقدم عليها، ويمكنكم التعرف على المستندات المطلوبة للمقابلة الشخصية من أجل المطابقة عن طريق التالي:

المستندات المطلوب إحضارها للمطابقة

يجب على كافة المقبولين مبدئياً الحضور للمقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية في الوقت المحدد للمقبول عبر ابشر توظيف مع إحضار المستندات والوثائق التالية:

إحضار النموذج الخاص بموعد المراجعة للمطابقة ثم طباعته عن طريق منصة ابشر التوظيف الإلكترونية التي يمكنكم الدخول إليها من خلال الرابط التالي ( jobs.sa ).

). أصل بطاقة الهوية + 2 صورة منها.

أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها + 2 صورة مصدقة منها.

أصل الشهادات الإضافية مثل البكالوريوس أو الدبلوم + 2 صورة منها، ويجب أن تكون الشهادات مصادق عليها.

بطاقة التسجيل المهني + شهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية بمسمى فني أو مساعد صحي.

صورة اختبار قياس القدرات العامة موضحاً بها النتيجة.

شهادة المعادلة للمؤهل العلمي لمن حصلوا على مؤهلهم من خارج المملكة العربية السعودية.

إحضار ملف علاقي لحفظ المستندات والمتطلبات.

إحضار قلم جاف أزرق.