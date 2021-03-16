وظائف خالية بوزارة العدل للمؤهلات العليا والمتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - وزارة العدل تعلن من خلال بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها إلى شغل عدد 391 وظيفة شاغرة للشباب من مهندسين وفنيون وحرفيين ومعاونين وباحثين، للعمل بمصلحتي الخبراء والطب الشرعي، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو الأتي:- وظائف وزارة العدل لجميع المؤهلات وظائف مصلحة الطب الشرعي مطلوب باحث تنمية إدارية، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات. مطلوب عدد 32 معاون طبيب شرعي ميداني أخصائي ثالث، بكار ويوس طب وجراحة. مطلوب عدد 2 مهندس ثالث بكالوريوس هندسة شعبة مدني أو أجهزة طبية. مطلوب عدد 17 معاون طبيب شرعي معملي أخصائي ثالث، بكالوريوس طب وجراحة. مطلوب باحثين تمويل ومحاسبة، ويشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة. مطلوب عدد 2 كاتب رابع دبلوم تجارة شعبة عامة. مطلوب عدد 59 معاون خدمة من الدرجة السادسة ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 27 حرفي مساعد تشريح مؤهل متوسط. مطلوب عدد 4 حرفي سائق سيارة مساعد مؤهل اقل من متوسط. وظائف مصلحة الخبراء مطلوب باحثين تحول رقمي ونظم معلومات، ويشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 6 باحث ثالث تنمية إدارية مؤهل عالي. مطلوب عدد 45 كاتب رابع، مؤهل متوسط أو فوق متوسط. مطلوب عدد 3 فني رابع مؤهل متوسط أو فوق متوسط. مطلوب عدد 22 حرفي مؤهلات متوسطة أو اقل من متوسط ورخصة درجة أولي وثانية. مطلوب عدد 99 معاون خبير، ويشترط مؤهل عالي مناسب وفقا للتخصصات المطلوبة. مطلوب عدد 68 معاون خدمة سادس مؤهلات اقل من متوسط. وظائف آخري: الشروط المطلوبة لوظائف وزارة العدل إجادة استخدام الحاسب الألى.

القدرة على التواصل ومهارات العمل الجماعي.

القدرة على اتخاذ قرارات والعمل مع المشكلات.

أن لا يكون قد سبق إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن لا يزيد السن عن 35 سنة. المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل تقديم بيان حالة وظيفية معتمد موضح به كافة البيانات الوظيفية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة رخصة قيادة بالنسبة لوظائف الحرفيين. طرق التقدم لوظائف وزارة العدل للراغبين تقديم المستندات المطلوبة وترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول باسم الدكتور الأستاذ رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين بالعنوان التالي : مصلحة الطب الشرعي – شارع بيرم التونسي – السيدة زينب القاهرة، وذلك بالنسبة لوظائف مصلحة الطب الشرعي، وبالنسبة لوظائف مصلحة الخبراء ترسل الطلبات باسم رئيس قطاع الخبراء على العنوان التالي: منشأة 23 يوليو عمارة 2 ب – ميدان العباسية، وآخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021.

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