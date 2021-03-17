أبشر توظيف الأمن العام 1442 jobs.sa التقديم واستعلام نتائج الترشيح

ننشر رابط دخول منصة أبشر توظيف الأمن العام 1442 بعد أن تم الإعلان عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بمديرية الأمن العام السعودية 2021، حيث تختص منصة ابشر التوظيف الإلكترونية بعرض الوظائف الشاغرة بالقطاع لمن يرغب في التقديم على الأمن العام ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الشاغرة المعلن عنها، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً ممن تقدموا بالتسجيل في الأمن العام في المواعيد المحددة، ومن ثم دعوتهم للمقابلة الشخصية لمطابقة البيانات والمستندات، وفي الأخير يتم الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي والاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً يتم من خلال دخول منصة أبشر وظائف التابعة لوزارة الداخلية.

أبشر توظيف الأمن العام 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن العام 1442 للتعيين على رتبة جندي للرجال، حيث يتم الدخول للاستعلام عن أسماء المقبولين ونتيجة القبول النهائي ومعرفة متطلبات التحضير للدورة التدريبية من خلال منصة ابشر التوظيف.

وقد أوجبت الإدارة على كافة المقبولين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الصحة السعودية، كما أعلنت عن منع دخول أي أدوية طبية إلى مدينة التدريب، وعند وجود حالة ضرورة، فيجب الإفصاح عن الأدوية عند التحضير، كما منعت على المقبولين إحضار ملابس مدنية وأدوات حادة ونظارات شمسية.

كما أوجبت إحضار آيبان مرتبط بحساب بنكي مفعلاً ومحدثاً من جانب البنك، ويتم منع دخول الدخان ونحوه إلى مدينة التدريب، كما لا يتم السماح بدخول كافة أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية “الجوالات” بكافة أنواعها، ويجب عدم الحضور بالسيارة الخاصة، ولن يتم السماح بدخولها إلى مدينة التدريب، أو وقوفها بجانب الأسوار، ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عند مخالفة ذلك.

نتائج الأمن العام 1442 عبر ابشر التوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن مدة الدورة التدريبية خلال الوضع الراهن في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تكون مدة الدورة ثلاثة أشهر داخلية “داخل مدينة التدريب” دون خروج، وقد أوضحت الإدارة المتطلبات الواجب إحضارها والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال متطلبات التحضير للأمن العام عبر موقع ثقفني.

كما يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الترشيح النهائي من حيث المستندات المطلوب إحضارها ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالأمن العام وموعد الحضور من خلال لدخول إلى منصة ابشر التوظيف الإلكتروني عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر توظيف الرسمي (jobs.sa).

المستندات المطلوبة للأمن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن المستندات والوثائق الواجب إحضارها عند التحضير وهي إحضار أصل الهوية + عدد 4 صور من الهوية الوطنية للمقبول نهائياً.

وإحضار عدد 4 صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء + عدد 4 صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة التحضيرية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء + كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة.

إحضار برنت يتضمن رقم آيبان حساب بنكي مصدق من البنك (مفعل ومحدث)، وأدوات مدرسية تتمثل في عدد 3 مذكرة جامعية 200 مقسمة إلى خمسة أقسام + 3 قلم رصاص + 3 قلم أزرق + براية + مذكرة جيب صغير أو مفكرة + عدد ملف بلاستيكي شفاف.

موعد تقديم الأمن العام 1442

لم تُعلن الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام حتى الآن، ويمكنكم التعرف على كافة تفاصيل وموعد تسجيل الأمن العام من خلال موقع ثقفني، وفي انتظار الإعلان الرسمي لوجود شاغرة بأي قطاع من القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني، لكي يتم توفيره فور الإعلان عنه بمشيئة الله تعالى.