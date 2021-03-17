إعلان شروط الأمن العام 1442 الجديدة لحاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها اليوم الأربعاء

ننشر شروط الأمن العام 1442 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر التوظيف العسكري الإلكتروني اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 مارس 2021م، وقد جاء هذا الإعلان الوظيفي بعد ترقب كبير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام السعودي، حيث انتشرت شائعة في وقت سابق تفيد بفتح باب القبول والتسجيل في الأمن في الأول من شهر شعبان 1442هـ، ولم يكن قد تم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة بشكل رسمي، واليوم تم الإعلان رسمياً عن بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول في الأمن العام 1442، ويمكنكم التعرف على الشروط الواجب توافرها وموعد التقديم والحصول على رابط دخول منصة ابشر من خلال المقال.

شروط الأمن العام 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام 1442 لحاملي الثانوية العامة للتعيين على رتبة جندي، وقد تمثلت شروط تسجيل الأمن العام في التالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً. يستثنى من شرط الجنسية (من كانت نشأته مع والده خلال خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية). حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك لدى المتقدم. لا يكون محكوماً على المتقدم بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. تناسب الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها. لا يكون المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية. اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. في حال الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة، يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى التصديق عليها.

موعد التسجيل في الأمن العام 1442

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي المختصة بتنظيم عرض الإعلانات الوظيفية على منصة ابشر توظيف العسكرية الإلكترونية موعد تقديم الأمن العام السعودي أو موعد التسجيل في الأمن العام ليكون وفق التالي:

بدء التسجيل في الأمن العام اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ.

ينتهي تقديم المديرية العامة للأمن العام 1442 يوم الخميس الموافق لتاريخ 12 شعبان 1442هـ.

يتم التقديم في الوظائف المعلنة عن طريق دخول منصة ابشر التوظيف الرسمي من خلال اتباع الرابط التالي ( jobs.sa).

قطاعات المديرية العامة للأمن العام

تتضمن المديرية العامة للأمن العام السعودي عدة قطاعات وهم (المديرية العامة – الإدارة العامة للمرور “مرور الرياض – مرور المدينة المنورة” – الشرطة “شرطة الرياض – شرطة المدينة المنورة – شرطة المنطقة الشرقية” – القوات الخاصة لأمن الطرق).

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للأمن العام المعلن عنها بالأمس من المتقدمين المقبولين مبدئياً، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط استعلام عن نتائج الأمن العام 1442 عبر موقع ثقفني.