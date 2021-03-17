رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1442

دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الخريجين و الخريجات إلى التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بلغت 44 وظيفة بنظام التعاقد حيث يتم استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف المطروحة عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وكان من ضمن شروط الإلتحاق والتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على أحد المؤهلات العلمية في التخصصات المطلوبة كما يتطلب ضرورة أن يكون المتقدم مسجل بمنظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني.الوظائف الشاغرة والمطلوبة بوزارة الحج والعمرة 1442
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وجود عدد أربعة وأربعون وظيفة شاغرة للجنسين على سلم رواتب الموظفين من الدرجة الرابعة حتي الدرجة التاسعة وجاءت أهم تلك الوظائف كالتالي:
- وظيفة مراقب حج وعمرة.
- وظيفة باحث توظيف مساعد.
- وظيفة مأمور علاقات عامة.
- وظيفة مراقب خدمات.
- وظيفة باحث تطوير موارد بشرية.
- وظيفة باحث مشاريع مساعد.
- وظيفة محامي مساعد.
هناك عدد من الخطوات يجب على المتقدم القيام بها لكي يتمكن من التقديم إلكتروناً على الوظائف المطروحة وجاءت الخطوات كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنظومة جدارة.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.
- قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- قم بالضغط على الوظيفة المطلوبة
- بعدذلك يتوجب الضغط على زر إضافة.
- قم بإضافة الوظيفة التي نرغب في التقدم إليها.
- قم بالضغط على إقرار التعهد.
- يتوجب عليك طباعة طلب التقديم بالضغط على زر طباعة الطلب.
- قم بالضغط على زر حفظ ليتم تقديم طلبك.
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أنه سوف يتم استقبال طلبات التقديم بدءاً من يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري ويستمر التقديم لمدة سبعة أيام حيث يكون آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس 2021.
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دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الخريجين و الخريجات إلى التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بلغت 44 وظيفة بنظام التعاقد حيث يتم استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف المطروحة عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وكان من ضمن شروط الإلتحاق والتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على أحد المؤهلات العلمية في التخصصات المطلوبة كما يتطلب ضرورة أن يكون المتقدم مسجل بمنظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني.الوظائف الشاغرة والمطلوبة بوزارة الحج والعمرة 1442
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وجود عدد أربعة وأربعون وظيفة شاغرة للجنسين على سلم رواتب الموظفين من الدرجة الرابعة حتي الدرجة التاسعة وجاءت أهم تلك الوظائف كالتالي:
- وظيفة مراقب حج وعمرة.
- وظيفة باحث توظيف مساعد.
- وظيفة مأمور علاقات عامة.
- وظيفة مراقب خدمات.
- وظيفة باحث تطوير موارد بشرية.
- وظيفة باحث مشاريع مساعد.
- وظيفة محامي مساعد.
هناك عدد من الخطوات يجب على المتقدم القيام بها لكي يتمكن من التقديم إلكتروناً على الوظائف المطروحة وجاءت الخطوات كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنظومة جدارة.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.
- قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- قم بالضغط على الوظيفة المطلوبة
- بعدذلك يتوجب الضغط على زر إضافة.
- قم بإضافة الوظيفة التي نرغب في التقدم إليها.
- قم بالضغط على إقرار التعهد.
- يتوجب عليك طباعة طلب التقديم بالضغط على زر طباعة الطلب.
- قم بالضغط على زر حفظ ليتم تقديم طلبك.
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أنه سوف يتم استقبال طلبات التقديم بدءاً من يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري ويستمر التقديم لمدة سبعة أيام حيث يكون آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس 2021.
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