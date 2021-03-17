الآن | التقديم على وظائف الحج والعمرة عبر مسار جدارة

مسار جدارة تم فتح التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة ابتداءً من اليوم الأربعاء 17-3-2021م الموافق 4-8-1442هـ إلى الثلاثاء يوم 23-3-2021م الموافق 10-8-1442هـ حيث تم الإعلان عن 44 وظيفة شاغرة لكل من الجنسين الرجال والنساء، وذلك في مكة المكرمة ويمكن للمواطنين الحاصلين على مؤهلات مختلفة التقديم عن طريق موقع جدارة، وأيضاً هذا الإعلان يهدف إلى توظيف الشباب والشابات الخريجين حديثاً للدرجات البكالوريوس والماجستير وكذلك الدكتوراه بالإضافة إلى الحاصلين على دبلومات التعليم المتوسط بعد إنهاء الثانوية العامة، والوظائف والمعاهد التي تم الإعلان عنها وهي وظائف إدارية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والآن سوف نقدم لحضراتكم كل التفاصيل عن وظائف وزارة الحج والعمرة.

الوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة

لقد قدمت وزارة الحج والعمرة العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة التي تتناسب مع كافة المؤهلات والتخصصات وهي :

باحث تنظيم مساعد

باحث مشاريع مساعد

باحث توظيف مساعد

مصمم جرافيك

محامي مساعد

محلل نظم

مراقب خدمات

مراقب

مراقب حج وعمرة

مأمور علاقات عامة

وأيضاً العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى يمكن التعرف عليها عن طريق مراجعة الإعلان الرسمي على موقع جدارة.

يجب على المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي لجدارة. ثم يضغط المتقدم على خدمات وزارة الموارد البشرية. بعد ذلك يضغط المتقدم على أيقونة تقديم وظائف الحج والعمرة. يجب الدخول على الإعلان الرسمي لهذه الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الحج والعمرة. بعد ذلك يكتب المتقدم كل المعلومات المطلوبة والموافقة على التعهد المكتوب، ثم يضغط على كلمة حفظ. طباعة ورقة التقديم للاستفادة منها في حالة إذا تقدم بطلب مراجعة أخرى أو شكوى ما.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة