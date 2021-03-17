انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف الخالية بالشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات برواتب تصل إلى 10000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات أكسيد “الكيلو 28 بالقرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي” عن فتح باب التعيين لشغل الآف الوظائف الشاغرة لمؤهلات العليا، برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 10000 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف الشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات أكسيد

مطلوب عدد 1000 ممثل خدمة كول سنتر من الجنسين، مؤهلات عليا براتب يبدأ من 2500 إلى 4500 جنيه. مطلوب عدد 400 ممثل خدمة عملاء، مؤهلات عليا ويشترط إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية، براتب يبدآ من 7000 إلى 10000 جنيه. مطلوب عدد 300 ممثل خدمة عملاء، ويشترط إجادة الحاسب الألى براتب 4500 جنيه. استيفاء نسبة 5 % لذوى الهمم وأن يكون قادر على العمل براتب يبدأ من 2500 إلى 4500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الشركة المصرية للاتصالات

يشترط لجميع الوظائف مؤهلات عليا، من الجنسين، وتقدم الشركة تأمينات صحية للعامل وأسرته وتأمينات اجتماعية بالإضافة إلى وسائل انتقال القاهرة والجيزة، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التواصل مع الشركة من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة المصرية للاتصالات أكسيد ” أو من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 37763000