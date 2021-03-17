رابط نتائج قبول الحرس الوطني 1442 أسماء المقبولين والمقبولات PDF

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1442 بعد أن قامت وزارة الحرس الوطني رسمياً بدعوة المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة الشخصية للمطابقة اليوم الأربعاء، وقد حددت الوزارة مواعيد المطابقة للمقبولين والمقبولات، كما أوضحت الشروط والمستندات الواجب إحضارها عند المطابقة، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الدخول مباشرةً إلى موقع الحرس الوطني الإلكتروني، أو الاستعلام عن طريق تحميل ملف بصيغة PDF يتضمن كافة الأسماء المرشحة مبدئياً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط موقع الحرس الوطني الرسمي.

نتائج قبول الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف المعلنة، وقد قدمت دعوتها لكافة المرشحين والمرشحات لحضور المقابلة الشخصية لمطابقة المستندات والوثائق المقدمة عند التسجيل في الحرس الوطني مع الموجودة بحوزة المتقدم.

وقد حددت الوزارة موعد إجراء المطابقة ليبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 8 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 21 مارس 2021م، وقد أوجبت وزارة الحرس الملكي على المرشحين والمرشحات ضرورة إحضار بعض المستندات والوثائق عند الحضور للمقابلة، ويمكنكم التعرف على كافة المستندات والشروط من خلال المقال.

شروط ومستندات المقابلة للحرس الوطني

أكدت وزارة الحرس الوطني على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب التأكيد على إحضار التالي:

أصل الهوية الوطنية للمرشح أو المرشحة + نسخة منها. عدد 3 صور شخصية. ضرورة الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد. يعتبر عدم الحضور عدولاً عن الرغبة في الترشيح لوظائف الحرس الوطني. أصل شهادة المؤهل أو وثيقة التخرج + نسخة منها، ويكون موضحاً بها التقدير العام للمرشح والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج والخبرات في حال وجودها. في حال تم الحصول على المؤهل من خارج المملكة، يتم إرفاق معادلة التعليم العالي، إلى جانب إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. إحضار السجل الأكاديمي للمرشح والمرشحة + نسخة منه. يجب الحضور إلى مقر اللجنة في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

يتم الاستعلام أسماء المقبولين والمقبولات عن طريق النقر على ملف PDF أو من خلال الدخول إلى موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي (sang.gov.sa).

ويجب على كافة المرشحين التقيد والالتزام بما ورد من شروط وإحضار كافة المستندات في الموعد المحدد من جانب الوزارة حتى لا يتم اعتبار التأخير بأنه عدولاً عن التوظيف، ومن يرغب في التعرف على موعد تقديم الأمن العام 2021م، والحصول على رابط تسجيل الأمن العام السعودي 1442 عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، والإطلاع على الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني.