نتائج تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 sang.gov.sa برقم الهوية الوطنية

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 للقبول والتسجيل في عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة بالقطاع تخصص طاهي، وقد أعنت الوزارة أيضاً عن تخصيص هذه الوظائف المعلن عنها للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة ومن لديه شهادات وخبرات تتعلق بمجال الطهي، وقد تم إيضاح الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم لشغل وظيفة طاهي بقطاع وزارة الحرس الوطني السعودي، كما أوضحت موعد بدء استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في الحرس الوطني 1442، ومن خلال ثقفني نوفر مواعيد التسجيل وشروطه ورابط التقديم الرسمي عبر موقع الحرس الوطني الإلكتروني برقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث 17 مارس 2021م: أعلنت وزارة الحرس الوطني رسمياً عن إطلاق نتائج قبول الحرس الوطني اليوم الأربعاء بتاريخ 4 شعبان 1442هـ، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات الآن من خلال ملف بصيغة PDF أو من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي عن طريق اتباع رابط استعلام عن نتائج الحرس الوطني المرفق عبر موقع ثقفني.

موعد تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن البدء في استقبال طلبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالقطاع العسكري للتعيين على وظيفة طاهي لحاملي مؤهل الثانوية العامة في الموعد التالي:

يبدأ التقديم في الوظائف اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 23 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 7 مارس 2021م.

يتم إغلاق باب القبول والتسجيل نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

حيث تستمر عملية تقديم أو تسجيل الحرس على مدار 5 أيام منذ فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية بقطاع الحرس الوطني السعودي، ويجب العلم أن عملية التسجيل لا تتم عبر منصة ابشر توظيف أو بوابة ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وإنما يتم التسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني للتوظيف الذي يمكن الدخول إليه باتباع الرابط الرسمي المرفق.

شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني

اشترطت وزارة الحرس الوطني السعودية توفر عدداً من الشروط لدى الراغبين في التقديم على الوظيفة العسكرية لحاملي مؤهل الثانوي المعلن عنها تخصص “طاهي”، وتتمثل الشروط المعلنة في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال خدمته للمملكة في خارجها.

توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

ألا يقل الطول عن 160 سم.

معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى إرفاق صورة الشهادة أو المؤهل للمطابقة.

توفر الخبرة أو الشهادة لدى المتقدم في مجال الطهي.

رابط موقع وزارة الحرس الوطني

يتم التسجيل في الحرس الوطني 1442 عن طريق موقع الوزارة الرسمي في الموعد المحدد عبر اتباع الرابط التالي:

موقع الحرسي الوطني للتوظيف (sang.gov.sa) الرسمي.​

تعليمات لجنة القبول والتسجيل

أصدرت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الهامة لراغبي التقديم في الوظائف المعلنة عبر موقعها الإلكتروني، حيث نوهت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم بشكل نهائي، ولكن يتم خضوع الطلب للمعايير الخاصة بالقبول والمفاضلة.

ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني نهائياً وليس من حق المتقدم الاعتراض عليه، ويجب العلم أن رقم الجوال الخاص بالمتقدم هو الوسيلة المعتمدة من جانب اللجنة للتواصل مع المتقدم عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل النصية.

وظائف ابشر 1442

تتيح منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد بتاريخ 23 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 7 مارس 2021م الإعلانات الوظيفية التالية:

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 للتعيين على رتبة جندي أول – جندي.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للتعيين على رتبة جندي أول – جندي للنساء.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للتعيين على رتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

استعلام نتائج المباحث العامة القبول المبدئي للتعيين على الرتب رقيب – عريف – جندي للرجال.

استعلام نتائج القبول النهائي لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود لرتبة جندي رجال.

التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال لدخول موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني للتقديم والتسجيل في وظائف الحرس المعلن عنها رسمياً، ويجب التأكد قبل التقديم على الوظائف من توافر الشروط لديك، حيث أعلنت الوزارة عن عدم النظر في أي طلب مخالفاً لشروط التقديم.

وفي حال مطابقة الشروط، قم بتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم اختيار تاريخ الميلاد، ثم أقر بمطابقة جميع الشروط أعلاه مع علمي أن التحديث لا يعني قبول المتقدم للتعيين بأي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.