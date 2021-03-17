“النتائج” الحرس الوطني تقديم الثانوية العامة لشغل الوظائف العسكرية عبر sang.gov.sa

ننشر رابط دخول الحرس الوطني تقديم حاملي الثانوية العامة بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني عن موعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالقطاع ممن تتوافر لديهم شروط شغل الوظائف المعلن عنها، كما أرفقت الوزارة بالإعلان الوظيفي رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول الموقع الرسمي للحرس الوطني، كما نوفر شروط القبول في الوظائف المعلنة.

تحديث هام الأربعاء 17 مارس 2021م: أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ 4 شعبان 1442هـ عن إطلاق نتائج قبول الحرس الوطني المبدئي والإعلان عن أسماء المقبولين والمقبولات مبدئياً، وقد أوضحت موعد إجراء المقابلة الشخصية للمطابقة، إلى جانب المستندات الواجب إحضارها عند المطابقة، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات الآن من خلال ملف بصيغة PDF أو من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي عن طريق اتباع رابط استعلام عن نتائج الحرس الوطني المرفق عبر موقع ثقفني.

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة تخصص “طاهي”، وتم تخصيص هذه الوظائف للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة ومن لديه شهادات وخبرات في مجال الطهي.

الحرس الوطني تقديم 1442

وقد تم إرفاق الرابط الرسمي للتقديم على الوظائف المعلنة لدى الحرس الوطني أو الحرس الملكي ضمن الإعلان الوظيفي عبر موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني الرسمي، وكانت قد أعلنت الوزارة عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة لشغل وظيفة مهندس مدني لحامي البكالوريوس، ووظيفة فني إلكترونيات ومشرف سلامة وصحة مهنية ومأمور مستودع لحاملي الدبلوم.

وأعلنت أيضاً عن وظيفة عامل لحاملي الشهادة الابتدائية، وقد تم إغلاق باب القبول والتسجيل لهذه الوظائف وفي انتظار إعلان نتائج القبول، ويترقب العديد من الراغبين في الالتحاق بوظيفة طاهي في الوقت الحالي لفتح باب القبول والتسجيل بالوظائف المعلنة وفق الموعد المحدد رسماً والمرفق بالمقال.

موعد التسجيل في وظائف الحرس 1442

تم تحديد موعد بدء التقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة لدى الحرس الوطني 1442، وكذلك موعد إغلاق باب التسجيل والقبول في الوظائف، حيث يمكنكم التعرف على المواعيد من خلال النقاط التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 23 رجب 1442هـ.

يتم إغلاق باب القبول في نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ 27 رجب 1442هـ في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

شروط التقديم في وظائف الحرس 1442

اشترطت وزارة الحرس الوطني فيمن يرغب في التقديم على الوظيفة العسكرية المعلن عنها تخصص “طاهي” توفر عدداً من الشروط المطلوبة للتقديم وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال خدمته للمملكة في خارجها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد حُكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم للخدمة العسكرية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً.

يجب ألا يقل الطول عن 160 سم.

أن يقوم بمعادلة الشهادة الحاصل عليها من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم، بالإضافة إلى إرفاق صورة الشهادة أو المؤهل للمطابقة.

توفر الخبرة أو الشهادة في مجال الطهي.

يتم التسجيل في الحرس الوطني 1442 عن طريق موقع الوزارة الرسمي في الموعد المحدد عبر اتباع الرابط التالي (sang.gov.sa) الرسمي.​

تعليمات لجنة القبول والتسجيل

أصدرت وزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الهامة لراغبي التقديم في الوظائف المعلنة عبر موقعها الإلكتروني، حيث نوهت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم بشكل نهائي، ولكن يتم خضوع الطلب للمعايير الخاصة بالقبول والمفاضلة.

ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني نهائياً وليس من حق المتقدم الاعتراض عليه، ويجب العلم أن رقم الجوال الخاص بالمتقدم هو الوسيلة المعتمدة من جانب اللجنة للتواصل مع المتقدم عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل النصية.

بدء القبول في وظائف الحرس الوطني ثانوي 1442

وفقاً للموعد المحدد من جانب الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية لفتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني ثانوي المعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، فمن المقرر أن يتم تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 7 مارس 2021م.

ويجب العلم أن التسجيل في الوظائف يتم عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي وليس عبر منصة ابشر توظيف أو ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكنكم التقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يجب التنويه أنه من المحتمل أن يكون هناك ضغطاً كبيراً على الموقع، ويستتبع ذلك عدم تحميل الصفحة المخصصة للتقديم بشكل سليم، لذلك يجب التكرار مرة تلو الأخرى حتى يتم الوصول للصفحة التقديم.