رابط جدارة للتسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 هـ، حيث بدأ من اليوم التسجيل عبر الرابط، وذلك حتى يوم 23 من الشهر الحالي، وقد تم الإعلان عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة، داخل وزارة الحج والعمرة 1442 هـ، والوظائف متاحة من أجل الرجال والنساء، ويبلغ عدد تلك الوظائف المُعلن عنها 44 وظيفة، من أجل التعاقد عليها، ونترككم الآن مع رابط جدارة للتسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 هـ، كذلك كيفية التسجيل بالخطوات.

رابط جدارة للتسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمرة، بالإعلان عن توفر عدد من الوظائف بالوزارة، يبلغ عددها 44 وظيفة بنظام التعاقد، ويتم التعيين في مدينة مكة المكرمة، وقد تم الإعلان عن تلك الوظائف من أجل الحاصلين على المؤهل المناسب للوظيفة من الرجال والنساء، وقد تم الإعلان عن تلك الوظائف بالتعاون مع موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكنك التقدم للحصول على واحدة من تلك الوظائف الشاغرة، في حالة أن تكون أو تكوني خريجة واحد من المعاهد التخصصية، أو الدبلومات التي تلي الثانوية العامة، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية مثل البكالوريوس، وكذلك الدراسات العليا كدرجة الماجستير والدكتوراه.

خطوات التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة

التسجيل في رابط جدارة، للحصول على وظائف الحج والعمرة 1442 هـ من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع جدارة .

. اختيار أيقونة خِدْمَات وزارة الموارد البشرية.

النقر على تقديم وظائف الحج والعمرة.

اختيار أيقونة التقديم.

الخطوة التالية هي اختيار الرغبات التي يمكن الالتحاق بها من الوظائف الشاغرة.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة ويجب مراجعتها بشكل جيد بالكامل قبل الضغط على حفظ.

طباعة الطلب وحفظه من أجل الحصول على الوظيفة.

مراقب عام.

مراقب الحج والعمرة.

مأمور علاقات عامة.

محامي مساعد.

باحث مشروعات مساعد.

مراقب خِدْمَات.

باحث توظيف مساعد.

باحث تنظيم مساعد.

مصمم جرافيك.

محلل نظم.

بعض الوظائف الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلال الدخول على رابط جدارة.

الوظائف المتاحة ضمن رابط جدارة في وظائف الحج والعمرة

التقديم عبر وظائف وزارة الحج والعمرة متاح من اليوم الأربعاء وينتهي التقديم يوم الثلاثاء القادم والموافق 10/8/1442 هـ.