رابط تسجيل الأمن العام ١٤٤٢ بوابة ابشر للتوظيف jobs.sa وزارة الداخلية

ننشر رابط تسجيل الأمن العام ١٤٤٢ فور فتح باب القبول والتسجيل رسمياً عند حلول موعد بدء تقديم الأمن العام المعلن عنه بشكل رسمي عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa العسكري الإلكتروني من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت عن فتح التسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 7 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر التقديم على مدار خمسة أيام ليتم إغلاق باب القبول والتسجيل في تاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م، ومن خلال ثقفني نوفر شروط التقديم على الأمن العام السعودي، ورابط دخول منصة ابشر توظيف الإلكترونية الرسمي.

رابط تسجيل الأمن العام

يستفيد قطاع المديرية العامة للأمن العام من خدمة التوظيف الإلكتروني ابشر التوظيف المخصصة لعرض الإعلانات الوظيفية لعددٍ من القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ونتيجةً لذلك فقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول في المديرية العامة للأمن العام السعودي.

وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط تقديم الأمن العام 1442هـ، وموعد بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام للتعيين على رتبة “جندي” للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيتم فتح التقديم على وظائف الأمن العام اعتباراً من يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

ولكن؛ هل يلزم التسجيل من الآن في منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني حتى يستطيع الراغب في تقديم الأمن العام من التسجيل المباشر في الوظائف المعلنة، وهنا أجابت وزارة الداخلية بأنه يمكن التقديم مباشرةً على كافة الوظائف العسكرية المتاحة من قبل الراغب في التقديم دون الحاجة للتسجيل المسبق على منصة ابشر وظائف، ومن يرغب في الدخول إلى المنصة يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة ابشر توظيف الرسمي ( jobs.sa).

شروط تقديم الأمن العام 1442

تم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بوظائف المديرية العامة للأمن العام بشكل رسمي من جاب الإدارة العامة للقبول المركزي، حتى تتمكنوا من التعرف على ما إذا كانت هذه الوظائف تناسب المؤهل الحاصلين عليه أم لا، ويمكنكم قراءة شروط التقديم على الأمن العام من خلال التالي: