التقديم في وظائف الأمن العام 1442 عبر ابشر توظيف jobs.sa

وظائف الأمن العام، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية التابعة لديها لمن يرغب في التقديم، وقد أعلنت الإدارة عن فتح باب التقديم والتسجيل للوظائف المُعلنة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وقد تم التأكيد علي أن الوظائف المُعلنة برتبة جندي علي أن يكون التقديم للرجال فقط، ويتم التقديم في الوظائف الجديدة بالأمن العام من خلال توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في أي شخص يرغب في التقديم، ويتم التقديم في بوظائف الأمن لمن يمتلك الجنسية السعودية فقط، وسوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف الأمن العام.

شروط التقديم في وظائف الأمن العام عام 1442

يتم التقديم في الوظائف الجديدة للأمن العام في حالة توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في جميع الأشخاص، ومن هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تخصص الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة.

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية من حيث الأصل أو المنشأ، مع استثناء من نشأ مع الأب والأم خلال فترة خـدمة الدولة بخارج المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص ذات سيرة حسنة وسلـوك جيد وليس لديه أي أحكام بالإدانة في أي جرائم تخل بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين بأي جهة بالخدمات العسكرية.

أن يتنـاسب وزن المتقدم مع الطول الخاص به وفق اللائحة الطبية المحددة.

ألا يكون المتقدم للوظائف متزوج من امرأة غير سعودية.

أن يتم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي.

يجب توافر شهادات تعادل الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

موعد وطريقة التقديم في الوظائف الجديدة بالأمن العام 2021

يبدأ التسجيل في وظائف الأمن العام من يوم السبت والذي يوافق يوم 7 / 8 / 1442هـجرياً، إلى أن ينتهي التسجيل في يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـجرياً، ويتم التقديم من خلال الدخول علي موقع ابشر توظيف الموقع القائم علي التسجيل الإلكتروني لوظائف الأمن العام.