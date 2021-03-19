التقديم في وظائف الأمن العام 1442 عبر ابشر توظيف jobs.sa

وظائف الأمن العام، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية التابعة لديها لمن يرغب في التقديم، وقد أعلنت الإدارة عن فتح باب التقديم والتسجيل للوظائف المُعلنة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وقد تم التأكيد علي أن الوظائف المُعلنة برتبة جندي علي أن يكون التقديم للرجال فقط، ويتم التقديم في الوظائف الجديدة بالأمن العام من خلال توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في أي شخص يرغب في التقديم، ويتم التقديم في بوظائف الأمن لمن يمتلك الجنسية السعودية فقط، وسوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف الأمن العام.شروط التقديم في وظائف الأمن العام عام 1442
يتم التقديم في الوظائف الجديدة للأمن العام في حالة توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في جميع الأشخاص، ومن هذه الشروط:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تخصص الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة.
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية من حيث الأصل أو المنشأ، مع استثناء من نشأ مع الأب والأم خلال فترة خـدمة الدولة بخارج المملكة العربية السعودية.
- أن يكون الشخص ذات سيرة حسنة وسلـوك جيد وليس لديه أي أحكام بالإدانة في أي جرائم تخل بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين بأي جهة بالخدمات العسكرية.
- أن يتنـاسب وزن المتقدم مع الطول الخاص به وفق اللائحة الطبية المحددة.
- ألا يكون المتقدم للوظائف متزوج من امرأة غير سعودية.
- أن يتم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي.
- يجب توافر شهادات تعادل الشهادات الصادرة من خارج المملكة.
يبدأ التسجيل في وظائف الأمن العام من يوم السبت والذي يوافق يوم 7 / 8 / 1442هـجرياً، إلى أن ينتهي التسجيل في يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـجرياً، ويتم التقديم من خلال الدخول علي موقع ابشر توظيف الموقع القائم علي التسجيل الإلكتروني لوظائف الأمن العام.
الوسوم
وظائف الأمن العام، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية التابعة لديها لمن يرغب في التقديم، وقد أعلنت الإدارة عن فتح باب التقديم والتسجيل للوظائف المُعلنة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وقد تم التأكيد علي أن الوظائف المُعلنة برتبة جندي علي أن يكون التقديم للرجال فقط، ويتم التقديم في الوظائف الجديدة بالأمن العام من خلال توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في أي شخص يرغب في التقديم، ويتم التقديم في بوظائف الأمن لمن يمتلك الجنسية السعودية فقط، وسوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف الأمن العام.شروط التقديم في وظائف الأمن العام عام 1442
يتم التقديم في الوظائف الجديدة للأمن العام في حالة توافر عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في جميع الأشخاص، ومن هذه الشروط:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تخصص الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة.
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية من حيث الأصل أو المنشأ، مع استثناء من نشأ مع الأب والأم خلال فترة خـدمة الدولة بخارج المملكة العربية السعودية.
- أن يكون الشخص ذات سيرة حسنة وسلـوك جيد وليس لديه أي أحكام بالإدانة في أي جرائم تخل بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين بأي جهة بالخدمات العسكرية.
- أن يتنـاسب وزن المتقدم مع الطول الخاص به وفق اللائحة الطبية المحددة.
- ألا يكون المتقدم للوظائف متزوج من امرأة غير سعودية.
- أن يتم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي.
- يجب توافر شهادات تعادل الشهادات الصادرة من خارج المملكة.
يبدأ التسجيل في وظائف الأمن العام من يوم السبت والذي يوافق يوم 7 / 8 / 1442هـجرياً، إلى أن ينتهي التسجيل في يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـجرياً، ويتم التقديم من خلال الدخول علي موقع ابشر توظيف الموقع القائم علي التسجيل الإلكتروني لوظائف الأمن العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم في وظائف الأمن العام 1442 عبر ابشر توظيف jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.