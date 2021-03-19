انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 19/3/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الجمعة أحدث الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف عرض جديد فرص العمل بالصحف العربية والمصرية، بهدف توفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل، ونواصل اليوم الجمعة عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 19/3/2021، مئات الوظائف الخالية للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، فقد تضمنت وظائف محامين وسكرتارية ونجارين وعمال وعمال إنتاج وشيفات ومحاسبين ومهندسين وفنيين وسائقين وأخصائيين وممرضين وممرضات ومندوبين مبيعات وتسويق وظائف إدارية وحدادين وأمناء مخازن وتلى سيلز وباريستا وغيرها من الوظائف المتاحة والمقدمة من مختلف الشركات والمصانع والمكاتب، ونتابع الآن على مصر فايف، عرض اهم الوظائف الشاغرة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة على مصر فايف.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 19/3/2021

وظائف خالية بشركة توريدات أغدية. مطلوب سائق للعمل فورا لدى أسرة براتب مغرى. مطلوب سائقين لمصنع ألومنيوم بالعبور. وظائف خالية بشركة خدمات صيانة. مطلوب تلى سيلز لشركة اتصالات كبرى براتب مغرى. مطلوب محاسبين لشركة مقاولات كبرى. وظائف خالية بشركة كومبى ايجيبت. فرص عمل بشركة مقاولات كبرى لجميع المؤهلات. فرص عمل بشركة مطاعم كبرى.

وننشر الآن إعلانات وظائف جريدة الوسيط pdf في عددها الصادر اليوم الجمعة 19/3/2021 على مصر فايف.