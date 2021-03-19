رقم الأمن العام ١٤٤٢ للشكاوى والمقترحات| رابط تقديم وظائف ابشر jobs.sa

ننشر رقم الأمن العام 1442 لتقديم بلاغ أو الحصول على استفسار يتعلق باختصاصات الأمن العام السعودي، حيث يمكنكم التواصل مع قطاع مديرية الأمن العام عن طريق الاتصال المباشر بخدمة العملاء على الرقم المخصص لاستقبال الملاحظات والمقترحات بمكتب معالي مدير الأمن العام، وقد أعلنت مديرية الأمن العام رسمياً عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للتعيين على رتبة جندي للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رقم التواصل مع الأمن العام ورابط دخول منصة أبشر توظيف للتقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة فور حلول الموعد المحدد للتقديم.

رقم الأمن العام

في ظل سعي المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف المرجوة منها في منع ارتكاب الجرائم بكافة صورها قبل أن يتم ارتكابها من أجل حماية الأرواح والممتلكات، فقد أتاحت أمام كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إمكانية التواصل المباشر مع المديرية لتقديم الملاحظات والمقترحات والشكاوى.

حيث تهدف مديرية الأمن العام إلى تحقيق التطوير الإداري والفني والاستفادة من كافة التقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإدارية، وذلك من أجل دعم أهداف الأمن العام الأساسية وكسر الحواجز وإلغاء عامل الزمن والمسافة، ومن ثم تطبيق مبدأ مكافحة الجرائم قبل حدوثها.

ويتم ذلك من خلال منسوبي الأمن العام المختصين بتشغيل وصيانة الأنظمة وجميع ما يتعلق بتقنيات الأمن العام، ويمكنكم الحصول على رقم هاتف الأمن العام السعودي وأرقام أخرى قد تهمك من خلال التالي:

رقم الاتصال بالأمن العام 989

رقم الدوريات الأمنية 999

رقم الدفاع المدني 998

رقم أمن الطرق 996

رقم مكافحة المخدرات 995

رقم المرور 993

رقم الجوازات 992

رقم المباحث العامة 990

رقم مركز القيادة والسيطرة والتحكم 991

رقم حرس الحدود 994

تقديم وظائف الأمن العام 1442 العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عبر بوابة ابشر توظيف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية عن توفر وظائف بقطاع الأمن العام لمن يرغب في التقديم على الوظائف الشاغرة ممن تتوافر لديهم شروط الأمن العام المعلنة.

وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل مواعيد التسجيل في وظائف الأمن العام للتعيين على رتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم الحصول على رابط تقديم الأمن العام الرسمي من خلال موقع ثقفني.