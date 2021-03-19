تقديم الأمن العام برقم الهوية 2021: للمواطنين الحاصلين على الثانوية العامة “جندي”

ننشر رابط تقديم الأمن العام برقم الهوية الوطنية 2021 عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر المنصة المخصصة لعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية عن حاجة المديرية العامة للأمن العام لعناصر جديدة للتعيين على رتبة جندي، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بشرط أن يتم معادلة الشهادة الحاصل عليها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ومن خلال ثقفني ننشر موعد فتح باب القبول في وظائف الأمن العام 1442، وشروط الأمن العام الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة ابشر توظيف الرسمي، ومن يرغب في الحصول على رقم الأمن العام يمكنه ذلك الآن.

تقديم الأمن العام برقم الهوية ١٤٤٢

بعد ترقب كبير من جانب المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام للإعلان الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام، فقد قامت المديرية بالإعلان عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام عبر حساب المديرية الرسمي على منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

كما تم الإعلان أيضاً من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري jobs.sa عن توفر وظائف بالمديرية العامة للأمن العام 2021، وأوضحت موعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في التسجيل، حيث جاء موعد تقديم الأمن العام كالتالي:

يبدأ التسجيل في الأمن العام اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ.

سيتم إغلاق باب القبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 25 مارس الجاري الموافق لتاريخ 12 شعبان 1442هـ.

يتم التقديم من خلال الدخول غلى منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa).

شروط الأمن العام 1442

تقوم منصة ابشر توظيف بالإعلان عن شروط التقديم في الوظائف المتاحة لديها، وبيان المؤهلات المطلوبة والمناسبة لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها، حيث يمكنكم الآن التعرف على شروط الأمن العام المطلوب توفرها فيمن يرغب في التقديم من خلال التالي:

تم تخصيص وظائف الأمن العام المعلن عنها للمواطنين السعوديين “رجال” فقط. شرط المؤهل > حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها. شرط الجنسية > أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده أثناء خدمة المملكة في خارجها. شرط الطول > لا يقل طول المتقدم عن 168سم. شرط العمر > لا يقل سن المتقدم عن 17 سنة، ولا يزيد عن 30 سنة. ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بالإدانة في جريمة تخل بالشرف والأمانة. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية. اجتياز الإجراءات الخاصة بالقبول واختباراته. عند حصول المتقدم على الشهادة من داخل المملكة، فيتم تقديمها مباشرةً، أما في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم ثم التصديق عليها.

وفور حلول الموعد المحدد للتسجيل في المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، يمكنكم التقديم في الوظائف من خلال اتباع رابط تقديم الأمن العام برقم الهوية الرسمي المرفق.