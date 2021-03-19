طريقة التسجيل في قوات الأمن العام بالمملكة العربية السعودية 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية التسجيل في قوات الأمن العام إلكترونياً من خلال منصة أبشر التوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر قطاع الأمن العام أحد القطاعات المهمة بوزارة الداخلية، والذي تم الإعلان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة به في مختلف مناطق المملكة.

الأمن العام في المملكة العربية السعودية

هو أحد المؤسسات الأمنية العسكرية والتي تتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتتمثل أبرز مهام تلك المؤسسة في النقاط التالية:

الحفاظ على النظام.

مكافحة جميع أنواع الجريمة.

حماية المقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

مكافحة الإرهاب في السعودية.

تأمين حجاج بيت الله الحرام بما يُحافظ على سلامتهم.

وتجدر الإشارة إلى انه تم تأسيس الأمن العام بعد توحيد المملكة العربية السعودية من قبل الملك عبد العزيز آل سعود وذلك بهدف حماية وتنظيم الأمن بمختلف أنحاء السعودية.

ضوابط التقديم على الوظائف الشاغرة في الأمن العام

كشفت مديرية الأمن العام من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن توافر وظائف شاغرة برتبة جندي للرجال، وأعلنت عن ضوابط التقديم على تلك الوظائف، والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية أثناء تأدية واجب خدمة الدولة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

يجب ان يتمتع الشخص المتقدم بالسيرة الحسن والسمعة الطيبة.

ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص المتقدم في أيٍ من للجرائم.

يجب أن يكون طول الشخص المتقدم مناسباً بالنسبة لوزنه.

ألا يكون الشخص المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

أن يقوم الشخص المتقدم بتخطي جميع إجراءات القبول.

في حال الحصول على ما يُعادل شهادة الثانوية من الخراج، فيجب الحصول على قرار المعادلة من الجهة المُختصة (وزارة التعليم السعودية).

كيفية التسجيل في وظائف قوات الأمن العام 2021

يُمكن التسجيل في وظائف قوات الامن العام من خلال اتباع الخطوات التالية: