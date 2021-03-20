اليوم: jobs.sa رابط تقديم مديرية الأمن العام ١٤٤٢ ابشر للتوظيف

ننشر رابط تقديم مديرية الأمن العام ١٤٤٢ الرسمي عبر منصة ابشر التوظيف الإلكترونية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني، حيث من المقرر وفقاً لمواعيد التسجيل المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي أن يبدأ استقبال طلبات التسجيل في الأمن العام 1442 اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 7 شعبان 1442هـ، ويتم تقديم الأمن العام عن طريق الدخول إلى منصة ابشر التوظيف الإلكترونية واتباع الخطوات العامة للتقديم، ومن خلال ثقفني نوفر شروط الأمن العام الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلى رابط التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام عبر ابشر للتوظيف الإلكتروني، ومن يرغب في الحصول على رقم الأمن العام يمكنه ذلك الآن.

رابط تقديم مديرية الأمن العام ١٤٤٢

المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية هو أحد القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني التي توفرها وزارة الداخلية متمثلةً في الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكري، لذلك يتم تقديم وظائف الأمن العام عن طريق منصة ابشر التوظيف وليس عن طريق موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني.

حيث أعلنت إدارة القبول المركزي عن توفر وظائف عسكرية شاغرة لدى الأمن العام لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بأحد قطاعاته، ويمكنكم التعرف على قطاعات الأمن العام من خلال التالي:

الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – الإدارة العامة لدوريات الأمن – شؤون التدريب – القوات الخاصة لأمن الطرق – القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة – إدارة التوجيه المعنوي والفكري – الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات – القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي – شرط المناطق – الخدمات الطبية – إدارة البحث والتحريات الجنائية).

أما عن مواعيد التسجيل في الأمن العام فمن المقرر أن تبدأ عملية التقديم وإتاحة رابط التقديم في وظائف الأمن العام عبر ابشر توظيف اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ، ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام لينتهي يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م، ويمكنكم الحصول على رابط دخول منصة ابشر التوظيف من خلال التالي:

رابط التسجيل في الأمن العام عبر ابشر توظيف (jobs.sa) الرسمي.

شروط تقديم الأمن العام 1442

قبل البدء في تقديم الأمن العام للرجال عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني، يجب بداية قراءة الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها، وتتمثل شروط الأمن العام في التالي: