jobs.sa طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ رابط بوابة ابشر التوظيف

ننشر طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ للتعرف على خطوات التقديم الواجب اتباعها عند تقديم الأمن العام عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، حيث يبحث العديد عن خطوات تقديم الأمن العام المقرر فتح باب التسجيل والقبول به اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير كيفية تقديم وظائف المديرية العامة للأمن العام 1442، بالإضافة إلى توفير رابط تسجيل الأمن العام عبر بوابة ابشر التوظيف الرسمية.

طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 7 شعبان 1442هـ، ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب القبول بالأمن العام 1442، فسوف يتم إتاحة رابط تقديم الأمن العام في تمام الساعة العاشرة صباحاً، أما عن خطوات التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام 2021م فسوف تكون كالتالي:

دخول موقع ابشر للتوظيف ( jobs.sa ).

). النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي.

أو قم بالنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” أعلى الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض كافة الوظائف المتاحة، قم بالنقر على “جندي” بقطاع الأمن العام.

سيتم عرض كافة الشروط المطلوب توفرها، قم بالنقر على الموافقة على الشروط الموضحة، ثم النقر على “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – اختيار الجنس والحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على “موافق”.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بطلب التوظيف بمنتهى الدقة.

تعبئة بيانات المؤهل العلمي.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

يمكنك طباعة الصفحة، وسيصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب على رقم الجوال المسجل بالنموذج.

شروط التقديم في وظائف مديرية الأمن العام

تتمثل شروط الأمن العام في التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها. لا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. اجتياز إجراءات واختبارات القبول للأمن العام. لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلة ومصادقة الشهادة من وزارة التعليم.

ومن يرغب في الحصول على رقم الأمن العام يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم التقديم مباشرةً وفق طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ الموضحة بالمقال عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية.