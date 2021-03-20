وزارة السياحة وظائف جديدة للسعوديين تطلقها الوزارة وخطة لمليون وظيفة

وزارة السياحة وظائف جديدة تطلقها الوزارة السعودية لتوفير مليون وظيفة كخطة تم وضعها من الوزارة لتعيين السعوديين في الوظائف الجديدة والخطة الموضوعة لها وظائف السياحة التي تم إطلاقها بتصريح رسمي من السياحة السعودية بتوفير فرص عمل عددها 100 ألف كدفعة أولي جديدة في الوظائف من خطة المليون وظيفة والعدد المبدئي للتعيين وهو 100 ألف فرصة وظيفة يتم تعيين الكوادر الوطنية بها وكانت الحملة التي أطلقتها اليوم في وظائف جديدة بوزارة السياحة تحت مسمي مستقبلك سياحة وتعيين الكوادر الوطنية السعودية في وظائف جديدة في وزارة السياحة السعودية .

وزارة السياحة وظائف جديدة لتعيين الكوادر الوطنية السعودية بعدد 100 ألف وظيفة جديدة كدفعة أولي

فرص عمل للسعوديين في الوزارة السعودية والتي أطلقت الحملة الخاصة بها اليوم تحت مسمي مستقبلك سياحة وأعلنت الإعلان بشكل رسمي اليوم لمن يرغب في التعيين في السياحة والعمل بالوظائف المعلن من الوزارة السعودية والتعيين في عدد 100 ألف وظيفة كدفعة أولي في العام الجاري 2021 وذلك ضمن الاستراتيجية الموضوعة من السياحة في الوظائف وذلك للخطة الموضوعة لتنمية رأس المال البشري داخل المملكة العربية السعودية وعدد 100 ألف وظيفة في السياحة من ضمن الخطة الموضوعة لعدد مليون وظيفة في الوزارة في السعودية بحلول عام 2030 من ضمن خطة المملكة العربية السعودية ويتم التقديم علي عدد الوظائف الجديدة المعلن عنها وهي 100 ألف وظيفة من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة السياحة السعودية وتم من وزارة السياحة السعودية بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية لتوفير فرص عمل للسعوديين ومن ضمن هذه الجهات الرسمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضاً جهة صندوق تنمية الموارد البشرية والمعروف بمنصته الرسمية “هدف” .

ما الذي تضمنه الإعلان عن الوظائف الجديدة كمميزات في التعيين للوظائف الجديدة

ما تضمنه الإعلان عن الوظائف ليتم التعيين عليها في العدد الذي تم التصريح له بشكل رسمي من وزارة السياحة السعودية تحت مسمي “مستقبلك سياحة” كان كالآتي :-

فرص عمل للسعوديين ومن ضمن المميزات في التعيين يتم أعطاء عدد من الحوافز المحددة من الوزارة . وظائف السياحة يتم رفع دعم الحوافز بها والأجور لمدة تصل إلي عامين كمميزات أضافية في التعيين . وظائف جديدة و من مميزاتها يتم تحفيز القطاعات الخاصة لضخ المزيد من الكوادر السعودية الشابة . وظائف جديدة بوزارة السياحة من مميزاتها أيضاً تغطية كافة الاحتياجات التي تحتاج إليها وزارة السياحة . السياحة صرحت من ضمن المميزات المضافة في الوظائف الجديدة يتم توطين الوظائف التي تم استهدافها . وظائف جديدة في وزارة السياحة السعودية ومن مميزاتها تنمية رأس المال البشري السعودي وتعيين الشباب . وظائف جديدة والعدد الذي تم التصريح عنه للتعيين 100 ألف ليصل إلي مليون بحلول عام 2030 .

الاستراتيجية الخاصة الموضوعة من الوزارة فيما يخص تنمية رأس المال البشري السعودي

الاستراتيجية الموضوعة من الوزارة فيما يخص تنمية رأس المال البشري السعودي في القطاع الخاص بها وهو قطاع السياحة تم وضع برامج ليتم تطويرها وهي برامج التطوير لكافة الكوادر الوطنية السعودية وتهدف بذلك إلي العمل التدريجي لكي ما يتم توطين كافة الوظائف المعلن عنها والمستقبلية في القطاع السياحي ولكي ما يتم ضمان إلي توفير كل الكوادر التي تكون مؤهلة لتشغل هذه الوظائف الجديدة المعلن عنها من الوزارة ولكي ما يتم تقديم المستوي الأعلى فيما يخص المعايير الموضوعة في الجودة الخاصة بالتعليم في القطاع من خلال المؤسسات المعتمدة من الوزارة سواء كانت مؤسسات تعليم محلية أو مؤسسات تعليم دولية لتؤهل الكوادر المتدربة في هذه المؤسسات .

تخطط لكي ما يتم التطوير لكافة الكوادر الوطنية السعودية في كافة المجالات المتعلقة في مجال السياحة . يتم تحديد وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لكي ما يتم تحقيق المعايير العالمية في المجال السياحي . من ضمن الخطط الموضوعة من الوزارة هو الدعم الموجه لكافة القطاعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة . تقوم الوزارة بتطوير كافة الأعمال في هذه القطاعات وتساهم الوزارة في توفير كل الفرص الجديدة لتعيين السعوديين .

الخطة التي تريد الوزارة تنفيذها لتعيين الكوادر الوطنية في الوظائف الجديدة المعلن عنهاكيفية التقديم علي الوظائف الجديدة المعلن عنها من الوزارة اليوم من داخل المملكة العربية السعودية

علي كافة الراغبين من المواطنين السعوديين في شغل وظيفة من الوظائف الجديدة المعلن عنها اليوم من الوزارة السعودية يجب التقديم من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوظائف في الوزارة ويمكن لكافة الراغبين في التعيين أيضاً أن يتعرفوا علي كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط وما هي المؤسسات السياحية المعلن عنها للتوظيف في قطاعاتها المختلفة وما هي الرواتب والحوافز التي يتم تقديمها من هذه القطاعات لمن يعين بها كل هذه الأمور متاحة بشكل كامل علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة .

وزارة السياحة وظائف جديدة والتي تم الإعلان عنها اليوم لتوفير عدد 100 ألف فرصة تبدأ الوزارة في التعيين بها وحتي نهاية العام الحالي 2021 كما جاء في التصريح الرسمي الخاص بالوزارة اليوم وهذا العدد من ضمن الخطة الموضوعة للتعيين بعدد مليون وظيفة بحلول عام 2030 .