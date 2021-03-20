انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة ميراكو كاريير لصناعة التبريد والتكييف للمؤهلات العليا والمتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو كاريير” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة برواتب تصل إلى 9000 جنية، لجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف على النحو الأتي:-

وظائف شركة ميراكو كاريير لصناعة التبريد والتكييف

مطلوب عدد 10 مهندس تصميم – إنتاج، ويشترط بكالوريوس هندسة كهرباء أو ميكانيكا، براتب يبدأ من 7000 إلى 9000 جنيه. مطلوب عدد 5 مسئول مبيعات توسيق، ويشترط مؤهل عالي مناسب، براتب يبدأ من 5000 إلى 8000 جنيه. مطلوب عدد 7 إداري بكالوريوس نظم معلومات، أو ليسانس حقوق، برواتب تبدأ من 7000 حنية إلى 8000 جنيه، من الجنسين. مطلوب عدد 120 فني صيانة إنتاج، مؤهلات متوسطة، دبلوم صناعي، براتب يبدأ من 3500 إلى 5000 جنيه.

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مزايا وطرق التقدم لوظائف شركة ميراكو كاريير

تقدم الشركة للراغبين بالعمل تأمينات طبية واجتماعية و رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 9000 جنية، وتوفير انتقالات للقطاع الفني داخل القاهرة الكبرى، وبدل انتقال للقطاع الإداري، وللتقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 35366666 – وبالنسبة لوظائف الإدارة والمهندسين، يفضل إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] – أو التواصل من خلال الواتس آب على الأرقام التالية: 01212219111