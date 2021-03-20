وظائف وزارة الحج وكيفية التقديم بالخطوات داخل المملكة العربية السعودية

وظائف وزارة الحج حيث قامت وزارة الحج والعمرة بتقديم الدعوة للتخصصات المناسبة والحاصلين على الدرجات العلمية من المواطنين والمواطنات بالبدء في التقديم للعمل في الوظائف المعلن عنها، والتي تشتمل على سلم رواتب الموظفين وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة.

وظائف وزارة الحج

أعلنت وزارة الحج عن وجود 44 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات من الحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة بداية من درجة الدبلوم وحتى الدكتوراة في تلك التخصصات (المكتبات والوثائق، أمن المعلومات وعلوم الحاسب، إدارة الأعمال الدولية، تقنية المعلومات، إحصاء، علوم بحوث، أساليب كمية، عمليات، تصاميم وفنون، شبكات، برمجة، أمن سيبراني، حقوق، قانون، أنظمة).

موعد التقديم في وظائف وزارة الحج

يتم التقديم إلى الوظائف الشاغرة المقدمة من وزارة الحج من خلال نظام التوظيف جدارة والموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف يتم فتح باب التقديم يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 و 4 شعبان 1442 ه، ويستمر يوم 23 مارس 2021 و10 شعبان 1442 ه الموافق يوم الثلاثاء.

في حالة كان المتقدم حاصل على الدرجة العلمية من خارج المملكة العربية السعودية فيجب أن يكون متوفر معه قرار معادلة من وزارة التعلم.

أن يكون المتقدم للوظيفة من الجنسين قد قام بأداء اختبار القدرة المعرفية على الدرجة (السادسة، والسابعة، والثامنة).

جميع الوظائف تشترط مقابلة شخصية وبعد اجتيازها يتم الترشيح النهائي.

في حالة عدم النجاح في المقابلة الشخصية يتم الغاء الترشيح.

على المتقدمين الذين لا تتوافق أماكن الوظائف المعلن عنها مع رغباتهم المكانية، ألا يقومون بالتأشير في المستطيل الخاص برغبة الدخول في الإعلان، والامتناع عن اختيار أي رغبات مكانية.

وفي حالة الرغبة في الحصول على وظائف وزارة الحج (وظائف المراقبين) فيجب على المتقدم أن يكون متقن للغات الآتية (الصينية، الفارسية، التركية، الأردية، الأوزبكية، الملايوية).

الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف وزارة الحج