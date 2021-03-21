طريقة التسجيل في نفاذ للحصول على تمويل لمشروعك بالمملكة

إذا كنت عاطلا عن العمل وتريد أن تبدأ مشروعك الخاص، أو كنت تعمل بوظيفة براتب أقل من 10 آلاف ريال وتريد أن تقيم مشروعا لزيادة دخلك وتحتاج إلى قرض لتمويل مشروعك، فإن بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم لك خدمة نفاذ الذي سيوفر لك تمويلا خاصا لمشروعك، تابع معنا للتعرف على طريقة التسجيل في نفاذ بطريقة سهلة.

طريقة التسجيل في نفاذ الوطني

يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي عددا من خطط التمويل والقروض للذين يريدون أن يبدأون عملهم الحر أو مشروعهم الخاص من خلال خدمة نفاذ الوطني، تابع معنا للتعرف على طريقة التسجيل في نفاذ الوطني.

قبل أن تقوم بالتسجيل في نفاذ يجب أن يكون لديك حسابا في أبشر، ويمكنك التعرف على طريقة التسجيل في أبشر في الخطوات المبسطة التالية.

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بأبشر absher.sa.

قم باختيار أفراد.

ستجد في خانة تسجيل الدخول زرا مكتوب عليه مستخدم جديد انقر عليه.

قم بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين ورقم الجوال إلخ.

انقر على التالي، وسيتم إرسال رسالة تحقق لجوالك.

ثم سينتهي التسجيل الخاص بك في منصة أبشر.

قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي sdb.gov.sa.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول كما هو موضح بالفيديو أعلاه.

ستنتقل إلى موقع النفاذ الوطني.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك مكان اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بك في أبشر.

قم بإدخال رمز التحقق ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم ستنتقل إلى صفحة بنك التنمية الاجتماعية.

من شريط القوائم اختر رئيسية ومنها اختر إضافة طلب جديد ثم انقر على طلب الحصول على تمويل جديد.

ومنه اختر الخطة التي تريد التقديم عليها ثم قم بقراءة الشروط والتعهد ثم انقر على زر أنك قمت بالقراءة.

ثم اختر فرع البنك القريب منك.

ثم انقر على موافق.

ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بك كما هو موضح بالفيديو أعلاه لتكون قد أتممت التقديم على طلب التقديم.

طريقة التسجيل في أبشرالتسجيل في نفاذ الوطني

نفاذ هي عبارة عن خدمة تتيح تقديم تمويلات للمشروعات، حيث يبلغ التمويل لأصحاب المهن 60 ألف ريال، ولمجال التوصيل 150 ألف ريال، وتستهدف هذه الخدمة العاطلين عن العمل وأصحاب الرواتب الأقل من 10 آلاف و5 آلاف ريال، والغير قادرين على الحصول على تمويل من الطرق التقليدية لها.