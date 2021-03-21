اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 19/3/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الجمعة 19 مارس ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية، جريدة الوسيط pdf مصر.

اعلانات وظائف الوسيط مصر 19/3/2021

وظائف جريدة الوسيط pdf اليوم وعدد كبير من الوظائف الخالية ومنها:

المصدر : جريدة الوسيط