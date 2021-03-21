وظائف خالية بشركة خير بلدنا هايبر ماركت  لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة خير بلدنا هايبر ماركت نظرا للتوسعات التي تشهدها، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفرعي الشركة بالإسكندرية وبنها، وذلك حسب ما نشرته وزارة الشباب والرياضة للمشروعات وتدريب الشباب من خلال مبادرة طور وغير، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب على مصر فايف كالاتي:-

وظائف خير بلدنا هايبر ماركت فرع الإسكندرية

مديرين افرع. مديرين أقسام الأغدية الطازجة والجافة. مدير مسائي خبرة في مجال العمل. مدير خدمات العاملين بالفروع. مشرف كاشير. كاشير. محاسب. مشرف خدمات توصيل طلبات. موظف خدمات توصيل طلبات. مشرفين بقالة واجبان ولحوم واسماك وخضار وفاكهة وأدوات منزلية. بائعين في مختلف الأقسام من بقالة واجبان وخضار وفاكهة وأدوات منزلية ولحوم. منسقين ممرات. مشرف FMC. موظف FMC. أمين مخزن. مراقب مخزون. منسق طلبيات. مشرفين امن وأفراد امن. موظف خدمات. مراقب كاميرات.

وظائف خير بلدنا هايبر ماركت فرع بنها

مطلوب عدد 2 موظف عام صالة. مطلوب عدد 2 جزارين. مطلوب عدد 2 بقالين. مطلوب عدد 2 كاشير. مطلوب عدد 2 مشرف عام صالة. مدير فرع.

شروط ومزايا

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، وبالنسبة لوظائف الإدارة يشترط خبرة في نفس محال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وطبية وبدل انتقال ومعيشة وفرص للترقي.

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طرق التقدم للوظائف

وللراغبين في التقدم لشغل وظائف خير بلدنا هايبر ماركت بالإسكندرية، يرجى تعبئة البيانات من خلال الرابط التالي “وظائف شركة خير بلدنا فرع الإسكندرية” ثم لحضور يوم السبت الموافق 27 مارس 2021، بالعنوان التالي : مركز شباب الانفوشى.

وبالنسبة لمن يرغب في التقدم لوظائف شركة خير بلدنا فرع بنها، يرجى تعبئة البيانات بالاستمارة التالية ” وظائف شركة خير بلدنا فرع بنها ” ثم الحضور بالعنوان التالي: كورنيش بنها بمنطقة الفلل – كوبري الفحص، يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.